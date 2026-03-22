Индийская шахматистка снялась с турнира претенденток FIDE
20:26 22.03.2026 (обновлено: 21:03 22.03.2026)
Индийская шахматистка снялась с турнира претенденток FIDE
Индийская шахматистка снялась с турнира претенденток FIDE
Конеру снялась с турнира претенденток на Кипре по соображениям безопасности

Индийская шахматистка Хампи Конеру. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Индийская шахматистка Хампи Конеру объявила о снятии с турнира претенденток Международной шахматной федерации (FIDE) за право сыграть с действующей обладательницей мировой шахматной короны по соображениям безопасности.
Соревнования с участием восьми претендентов и восьми претенденток пройдут в отеле недалеко от города Пафос на юго-западном побережье Кипра. Турниры будут проходить с 29 марта по 15 апреля. Действующей обладательницей мировой шахматной короны является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.
"После долгих раздумий я приняла непростое решение сняться с турнира претенденток FIDE. Ни одно событие, каким бы важным оно ни было, не может быть важнее личной безопасности и благополучия. Несмотря на предоставленные заверения, я не чувствую себя в полной безопасности в сложившихся обстоятельствах. Это болезненное, но необходимое решение, и я остаюсь при своем мнении", - написала Конеру в соцсети Х.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Министерство обороны Великобритании ранее подтвердило удар БПЛА по базе "Акротири". Решение о переброске британских военных кораблей на Кипр было принято после того, как Кипр выразил недовольство ситуацией. Позже в британском военном ведомстве заявили, что дрон прилетел не из Ирана, а, вероятно, из Ливана или Ирака.
Шахматы
Гроссмейстер из США раскритиковал протесты против шахматистов из России
11 января, 05:20
 
