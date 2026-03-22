Клебо выиграл масс-старт на 20 километров на заключительном этапе КМ - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
Лыжные гонки
 
20:48 22.03.2026 (обновлено: 21:03 22.03.2026)
Клебо выиграл масс-старт на 20 километров на заключительном этапе КМ
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем масс-старта на 20 километров свободным стилем на заключительном этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США). РИА Новости Спорт, 22.03.2026
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем масс-старта на 20 километров свободным стилем на заключительном этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США).
Победитель преодолел дистанцию за 41 минуту 57,0 секунды. Остальные места на пьедестале также заняли норвежцы. Вторым стал Харальд Амундсен (отставание - 0,8 секунды), третьим - Эйнар Хедегарт (+2,5).
Ранее Клебо досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира. Норвежец стал шестикратным победителем турнира.
Позднее в воскресенье в Лейк-Плэсиде пройдет женская гонка на 20 км свободным стилем, которая закроет программу нынешнего сезона Кубка мира.
