Названы лучшие игроки марта в КХЛ

Вратарь петербургского СКА Артемий Плешков, защитник владивостокского "Адмирала" Либор Шулак, нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Даниэль Спронг и форвард СКА Матвей Поляков признаны лучшими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в марте, сообщается на сайте турнира.

Плешков впервые в карьере стал лучшим вратарем месяца в КХЛ. В марте СКА с ним в составе одержал четыре победы в пяти матчах, Плешков отразил 96,92% из 130 бросков. Голкипер также оформил шатауты в играх против астанинского "Барыса" (7:0) и череповецкой "Северстали" (5:0).

Шулак впервые был признан лучшим защитником месяца, он набрал 7 результативных очков (3 гола + 4 ассиста) в девяти матчах и закончил их с общим показателем полезности "+7". В активе Шулака также 8 силовых приемов, 12 заблокированных бросков, два отбора шайбы и два перехвата. Чех отметился победной шайбой в игре против уфимского "Салавата Юлаева" (4:2).

Спронг набрал 13 очков (7+6) в семи матчах с показателем полезности "+5", в том числе забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата против ярославского "Локомотива" (4:1). Нидерландец впервые в карьере был признан лучшим нападающим месяца в КХЛ.