https://ria.ru/20260322/kkhl-2082243191.html
Названы лучшие игроки марта в КХЛ
Вратарь петербургского СКА Артемий Плешков, защитник владивостокского "Адмирала" Либор Шулак, нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Даниэль Спронг и... РИА Новости Спорт, 22.03.2026
2026-03-22T14:00:00+03:00
хоккей
спорт
либор шулак
даниэл спронг
автомобилист
адмирал
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069705773_0:234:3172:2018_1920x0_80_0_0_358a1a77f158453062c3da7bf8c6ecd0.jpg
https://ria.ru/20260322/zhamnov-2082242650.html
https://ria.ru/20260322/kucherov-2082224651.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069705773_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_804d9c2994d51df020da91b70d192db8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Плешков, Шулак, Спронг и Поляков признаны лучшими игроками марта в КХЛ
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Вратарь петербургского СКА Артемий Плешков, защитник владивостокского "Адмирала" Либор Шулак, нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Даниэль Спронг и форвард СКА Матвей Поляков признаны лучшими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в марте, сообщается на сайте
турнира.
Плешков впервые в карьере стал лучшим вратарем месяца в КХЛ. В марте СКА с ним в составе одержал четыре победы в пяти матчах, Плешков отразил 96,92% из 130 бросков. Голкипер также оформил шатауты в играх против астанинского "Барыса" (7:0) и череповецкой "Северстали" (5:0).
Шулак впервые был признан лучшим защитником месяца, он набрал 7 результативных очков (3 гола + 4 ассиста) в девяти матчах и закончил их с общим показателем полезности "+7". В активе Шулака также 8 силовых приемов, 12 заблокированных бросков, два отбора шайбы и два перехвата. Чех отметился победной шайбой в игре против уфимского "Салавата Юлаева" (4:2).
Спронг набрал 13 очков (7+6) в семи матчах с показателем полезности "+5", в том числе забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата против ярославского "Локомотива" (4:1). Нидерландец впервые в карьере был признан лучшим нападающим месяца в КХЛ.
Лучшим новичком во второй раз в карьере стал Поляков, который набрал 5 очков (3+2) в восьми матчах в марте.