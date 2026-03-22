Рейтинг@Mail.ru
Названы лучшие игроки марта в КХЛ - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
13:38 22.03.2026 (обновлено: 14:00 22.03.2026)
https://ria.ru/20260322/kkhl-2082243191.html
Названы лучшие игроки марта в КХЛ
2026-03-22T13:38:00+03:00
2026-03-22T14:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069705773_0:234:3172:2018_1920x0_80_0_0_358a1a77f158453062c3da7bf8c6ecd0.jpg
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069705773_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_804d9c2994d51df020da91b70d192db8.jpg
1920
1920
true
Плешков, Шулак, Спронг и Поляков признаны лучшими игроками марта в КХЛ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва)
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вратарь петербургского СКА Артемий Плешков, защитник владивостокского "Адмирала" Либор Шулак, нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Даниэль Спронг и форвард СКА Матвей Поляков признаны лучшими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в марте, сообщается на сайте турнира.
Плешков впервые в карьере стал лучшим вратарем месяца в КХЛ. В марте СКА с ним в составе одержал четыре победы в пяти матчах, Плешков отразил 96,92% из 130 бросков. Голкипер также оформил шатауты в играх против астанинского "Барыса" (7:0) и череповецкой "Северстали" (5:0).
Вчера, 13:34
Шулак впервые был признан лучшим защитником месяца, он набрал 7 результативных очков (3 гола + 4 ассиста) в девяти матчах и закончил их с общим показателем полезности "+7". В активе Шулака также 8 силовых приемов, 12 заблокированных бросков, два отбора шайбы и два перехвата. Чех отметился победной шайбой в игре против уфимского "Салавата Юлаева" (4:2).
Спронг набрал 13 очков (7+6) в семи матчах с показателем полезности "+5", в том числе забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата против ярославского "Локомотива" (4:1). Нидерландец впервые в карьере был признан лучшим нападающим месяца в КХЛ.
Лучшим новичком во второй раз в карьере стал Поляков, который набрал 5 очков (3+2) в восьми матчах в марте.
Вчера, 09:40
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Спартак Москва
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Райо Вальекано
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Верона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Лацио
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Монако
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Вест Хэм
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Акрон
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Интер М
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Атлетико Мадрид
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала