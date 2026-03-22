Шайба Панарина не помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Баффало" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
01:49 22.03.2026
Шайба Панарина не помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Баффало" в матче НХЛ
Шайба Панарина не помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Баффало" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
Шайба Панарина не помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Баффало" в матче НХЛ
"Лос-Анджелес Кингз" уступил "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 22.03.2026
спорт, лос-анджелес, артемий панарин, тейдж томпсон, расмус далин, лос-анджелес кингз, баффало сейбрз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Лос-Анджелес, Артемий Панарин, Тейдж Томпсон, Расмус Далин, Лос-Анджелес Кингз, Баффало Сейбрз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Шайба Панарина не помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

"Лос-Анджелес Кингз" уступил "Баффало Сейбрз" в матче НХЛ

Артемий Панарин
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" уступил "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). В составе победителей отличились Тейдж Томпсон (25-я минута), Сэм Кэррик (52), Расмус Далин (53) и Зак Бенсон (58). Гол хозяев на счету россиянина Артемия Панарина (11).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
21 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Лос-Анджелес
1 : 4
Баффало
10:48 • Артемий Панарин
(Анже Копитар, Адриан Кемпе)
24:05 • Тейдж Томпсон
(Пейтон Кребс, Матиас Самуэльссон)
51:12 • Сэм Каррик
(Закари Бенсон, Zach Metsa)
52:11 • Расмус Дэлин
57:35 • Закари Бенсон
(Джош Норрис, Бек Маленстин)
Для 34-летнего Панарина эта шайба стала пятой в 13 матчах за "Лос-Анджелес", также на его счету 11 результативных передач.
"Баффало" одержал четвертую победу подряд и с 94 очками идет на первом месте в Атлантическом дивизионе. "Лос-Анджелес" (72 очка) располагается на четвертом месте в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче шайба защитника Дмитрия Орлова не спасла "Сан-Хосе" от поражения в матче с "Филадельфией" - 1:4 (0:0, 1:1, 0:3). У "Флайерз" голевой передачей отметился Матвей Мичков.
Нападающий Вегас Голден Найтс Иван Барбашев - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Передача Барбашева не спасла "Вегас" от поражения в матче НХЛ
ХоккейСпортЛос-АнджелесАртемий ПанаринТейдж ТомпсонРасмус ДалинЛос-Анджелес КингзБаффало СейбрзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
