Шайба Панарина не помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" уступил "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). В составе победителей отличились Тейдж Томпсон (25-я минута), Сэм Кэррик (52), Расмус Далин (53) и Зак Бенсон (58). Гол хозяев на счету россиянина Артемия Панарина (11).
21 марта 2026 • начало в 23:00
10:48 • Артемий Панарин
24:05 • Тейдж Томпсон
51:12 • Сэм Каррик
(Закари Бенсон, Zach Metsa)
52:11 • Расмус Дэлин
57:35 • Закари Бенсон
Для 34-летнего Панарина эта шайба стала пятой в 13 матчах за "Лос-Анджелес", также на его счету 11 результативных передач.
"Баффало" одержал четвертую победу подряд и с 94 очками идет на первом месте в Атлантическом дивизионе. "Лос-Анджелес" (72 очка) располагается на четвертом месте в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче шайба защитника Дмитрия Орлова не спасла "Сан-Хосе" от поражения в матче с "Филадельфией" - 1:4 (0:0, 1:1, 0:3). У "Флайерз" голевой передачей отметился Матвей Мичков.