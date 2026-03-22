"Монако" одержал шестую подряд победу в чемпионате Франции, обыграв "Лион"

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. "Монако" на выезде обыграл "Лион" в матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Лионе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Манес Аклиуш (62-я минута) и Фоларин Балоган (72, пенальти). У "Лиона" голом отметился Павел Шульц (42). На 89-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Николас Тальяфико. Его удалили во втором матче подряд - в четверг он не доиграл встречу Лиги Европы с испанской "Сельтой" (0:2).
22 марта 2026 • начало в 17:00
Завершен
42’ • Павел Шульц
(Эндрик)
62’ • Манес Аклиуш
(Джордан Тезе)
72’ • Фоларин Балогун (П)
Российский футболист "Монако" Александр Головин начал матч в стартовом составе, не отметился результативными действиями, получил желтую карточку (40-я минута) и был заменен на 63-й минуте.
"Монако" выиграл шестой матч подряд в чемпионате Франции и располагается на пятом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 46 очков. "Лион" продлил серию без побед в чемпионате до пяти встреч и идет на четвертой позиции с 47 баллами.
В следующем матче "Монако" 5 апреля примет "Марсель", а "Лион" в тот же день на выезде сыграет против "Анже".