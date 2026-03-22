Рейтинг@Mail.ru
Футболисты "Ювентуса" сыграли вничью с "Сассуоло" в матче чемпионата Италии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
00:55 22.03.2026 (обновлено: 01:36 22.03.2026)
https://ria.ru/20260322/futbol-2082196126.html
Футболисты "Ювентуса" сыграли вничью с "Сассуоло" в матче чемпионата Италии
2026-03-22T00:55:00+03:00
2026-03-22T01:36:00+03:00
футбол
спорт
андреа пинамонти
мануэль локателли
аркадиуш милик
сассуоло
ювентус
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916137992_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_c2153f464151acdb2709cc5948db8764.jpg
https://ria.ru/20260316/milan-2080865818.html
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916137992_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1cc565e703ece6acd7c7a063ae0a33e6.jpg
1920
1920
true
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© Соцсети футбольного клубаФутболисты "Ювентуса"
Футболисты Ювентуса - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© Соцсети футбольного клуба
Футболисты "Ювентуса". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Футболисты "Ювентуса" сыграли вничью с "Сассуоло" в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Турине, завершилась со счетом 1:1. На гол хозяев в исполнении Кенана Йылдыза (14-я минута) гости ответили точным ударом Андреа Пинамонти (52). На 87-й минуте полузащитник "Ювентуса" Мануэль Локателли не реализовал пенальти.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
21 марта 2026 • начало в 22:45
Завершен
Ювентус
1 : 1
Сассуоло
14‎’‎ • Кенан Йылдыз
(Франсишку Консейсау)
52‎’‎ • Андреа Пинамонти
(Доменико Берарди)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В составе "бьянконери" на замену на 79-й минуте вышел Аркадиуш Милик, он принял участие в матче впервые с июня 2024 года. Тогда польский форвард получил травму колена в товарищеской встрече против команды Украины.
"Ювентус" с 54 очками идет на пятом месте в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" (39) располагается на десятой позиции.
Маттео Гендузи - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
16 марта, 00:50
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Спартак Москва
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Райо Вальекано
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Верона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Лацио
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Монако
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Вест Хэм
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Акрон
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Интер М
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Атлетико Мадрид
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала