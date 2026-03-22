"Сокол" крупно проиграл "Нефтехимику" в первом матче после смены тренера - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
15:01 22.03.2026
"Сокол" крупно проиграл "Нефтехимику" в первом матче после смены тренера
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Нижнекамский футбольный клуб "Нефтехимик" обыграл саратовский "Сокол" в матче 25-го тура Первой лиги.
Встреча в Саратове завершилась победой гостей со счетом 3:0. Дубль оформил Ислам Машуков (5-я, 23-я минуты), забивший второй мяч с пенальти, еще одним голом отметился Андрей Никитин (86).
22 марта 2026 • начало в 13:00
Завершен
Сокол Саратов
0 : 3
Нефтехимик
05‎’‎ • Ислам Машуков
23‎’‎ • Ислам Машуков (П)
86‎’‎ • Андрей Никитин
"Сокол" провел первый матч после назначения на пост главного тренера Евгения Харлачева, сменившего в этой должности Младена Кашчелана.
"Нефтехимик", набрав 34 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Сокол" проиграл в пятом матче Первой лиги подряд и с 16 баллами идет последним, 18-м.
В следующем туре "Нефтехимик" примет ярославский "Шинник" 28 марта. "Сокол" днем позже встретится с тульским "Арсеналом" в гостях.
Иранский полузащитник ФК Динамо-Махачкала Мохаммаджавад Хоссейннеджад - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Махачкалинское "Динамо" оказывает поддержку иранскому футболисту
Вчера, 14:27
 
