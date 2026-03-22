Филиппов завоевал бронзу на этапе Кубка мира по ски-альпинизму
Россиянин Никита Филиппов завоевал бронзовую медаль в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму, который прошел в Валь-Мартелло (Италия).
https://ria.ru/20260312/serebro-2080174146.html
https://ria.ru/20260312/filippov-2080186856.html
Филиппов завоевал бронзу на этапе Кубка мира по ски-альпинизму в Италии
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россиянин Никита Филиппов завоевал бронзовую медаль в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму, который прошел в Валь-Мартелло (Италия).
Первое место занял испанец Ориоль Кардона Коль с результатом 2 минуты 56,8 секунды. Вторым финишировал швейцарец Арно Лита (отставание - 2,1 секунды), третьим Филиппов (+5,4) с результатом 3 минуты 2,2 секунды. Россияне Андрей Федоров, Павел Якимов, Даниил Слушкин и Александр Антонов завершили выступление в первом раунде.
У женщин золото завоевала француженка Эмили Харроп, преодолевшая дистанцию за 3 минуты 21,5 секунды. Второй стала итальянка Джулия Мурада (+7,8), третьей - француженка Марго Равинель (+12,4). Россиянки Ирина Умницына и Дарья Зинченко не смогли выйти в полуфинал.
В феврале на Олимпиаде в Италии
Филиппов завоевал в спринте серебро и стал единственным российским призером Игр, в марте он в этой дисциплине стал чемпионом Европы. 23-летний спортсмен также является 25-кратным победителем чемпионата России.
Следующий этап Кубка мира по ски-альпинизму пройдет с 25 по 29 марта в Пюи-Сен-Венсан (Франция).