Мовсар Евлоев одолел Лерона Мерфи в главном бою турнира UFC в Лондоне

Главное событие вечера закончилось триумфом отечественного полулегковеса решением большинства судей (48-46, 48-46, 47-47) по итогам пяти раундов. В четвертой пятиминутке с Евлоева был снят балл за второе попадание в пах оппонента.

На счету россиянина теперь 20 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Для Мерфи это первый проигрыш в карьере, до этого поединка у него в активе было 17 побед и одна ничья.