Махачкалинское "Динамо" оказывает поддержку иранскому футболисту

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов в разговоре с РИА Новости назвал большим молодцом иранского футболиста Мохаммаджавада Хоссейннеджадмахаленколая, отметив, что в связи с ситуацией с его родными клуб оказывает ему поддержку.
"В его стране идут боевые действия. Там находится его семья, родственники. Головой он там, ему сложно. Мы ему оказываем поддержку. Джавад - большой молодец", - сказал Газизов.
"Мы ему говорили, если будет надо, он получит от нас любую помощь. Он за ней не обращался", - подчеркнул генеральный директор махачкалинского "Динамо".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство, а организаторы спортивных мероприятий отменили или перенесли соревнования.