14:27 22.03.2026 (обновлено: 14:38 22.03.2026)
Махачкалинское "Динамо" оказывает поддержку иранскому футболисту
Газизов: махачкалинское "Динамо" поддерживает иранского футболиста клуба Джаваду

© Фото : ФК "Динамо-Махачкала"Иранский полузащитник ФК "Динамо-Махачкала" Мохаммаджавад Хоссейннеджад
© Фото : ФК "Динамо-Махачкала"
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов в разговоре с РИА Новости назвал большим молодцом иранского футболиста Мохаммаджавада Хоссейннеджадмахаленколая, отметив, что в связи с ситуацией с его родными клуб оказывает ему поддержку.
С момента начала конфликта в Иране 22-летний футболист провел за махачкалинское "Динамо" пять матчей во всех турнирах, отметившись голом и двумя результативными передачами.
"В его стране идут боевые действия. Там находится его семья, родственники. Головой он там, ему сложно. Мы ему оказываем поддержку. Джавад - большой молодец", - сказал Газизов.
"Мы ему говорили, если будет надо, он получит от нас любую помощь. Он за ней не обращался", - подчеркнул генеральный директор махачкалинского "Динамо".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство, а организаторы спортивных мероприятий отменили или перенесли соревнования.
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
ФИФА рассчитывает на участие Ирана в ЧМ 2026 года, заявил Инфантино
19 марта, 21:08
 
