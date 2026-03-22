Махачкалинское "Динамо" оказывает поддержку иранскому футболисту

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов в разговоре с РИА Новости назвал большим молодцом иранского футболиста Мохаммаджавада Хоссейннеджадмахаленколая, отметив, что в связи с ситуацией с его родными клуб оказывает ему поддержку.

"Мы ему говорили, если будет надо, он получит от нас любую помощь. Он за ней не обращался", - подчеркнул генеральный директор махачкалинского "Динамо".