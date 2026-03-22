Потерявший сознание во время матча футболист "Ахмата" пропустит до 10 дней

В субботу "Ахмат" дома обыграл "Ростов" со счетом 1:0 в матче 22-го тура чемпионата России. На 47-й минуте защитник "Ростова" Андрей Лангович столкнулся с Богосавацем и попал ему коленом по лицу, в результате чего футболист "Ахмата" потерял сознание. После оказания медицинской помощи спортсмен пришел в себя и покинул поле на реанимационной машине.

"Мирослав Богосавац, получивший черепно-мозговую травму во время субботнего матча "Ахмат" - "Ростов", прошел в одной из грозненских клиник углубленное обследование. Компьютерная томография не выявила перелома костей на лице, и это самая приятная новость в данном случае. По словам игрока, он ничего не помнит из случившегося эпизода и последующей эвакуации на машине скорой помощи. Приходить в себя футболист начал уже в больнице. Ему зашили рваную рану губы и подбородка, присутствуют легкое головокружение, симптомы сотрясения. По прогнозам клубных докторов, медикаментозное лечение займет 7-10 дней", - говорится в сообщении.

"Хочу поблагодарить всех за поддержку. Самое важное, что я ничего не сломал, продолжаю лечиться. Хочу сказать большое спасибо Ланговичу, который написал мне после игры. Я знаю, что он не специально, и такое в футболе бывает. Самое важное, что я не получил серьезной травмы. Все залечится - и я буду готовиться к следующим играм. Надеюсь скорее вернуться на поле", - сказал 29-летний футболист.