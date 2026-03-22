15:32 22.03.2026
Потерявший сознание во время матча футболист "Ахмата" пропустит до 10 дней
Футбол, Мирослав Богосавац, Ахмат, Ростов, Российская премьер-лига (РПЛ), Андрей Лангович
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сербский защитник грозненского "Ахмата" Мирослав Богосавац пропустит от 7 до 10 дней из-за черепно-мозговой травмы, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В субботу "Ахмат" дома обыграл "Ростов" со счетом 1:0 в матче 22-го тура чемпионата России. На 47-й минуте защитник "Ростова" Андрей Лангович столкнулся с Богосавацем и попал ему коленом по лицу, в результате чего футболист "Ахмата" потерял сознание. После оказания медицинской помощи спортсмен пришел в себя и покинул поле на реанимационной машине.
Российская премьер-лига (РПЛ)
21 марта 2026 • начало в 13:45
Завершен
Ахмат
1 : 0
Ростов
33‎’‎ • Эгаш Касинтура
(Максим Самородов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Мирослав Богосавац, получивший черепно-мозговую травму во время субботнего матча "Ахмат" - "Ростов", прошел в одной из грозненских клиник углубленное обследование. Компьютерная томография не выявила перелома костей на лице, и это самая приятная новость в данном случае. По словам игрока, он ничего не помнит из случившегося эпизода и последующей эвакуации на машине скорой помощи. Приходить в себя футболист начал уже в больнице. Ему зашили рваную рану губы и подбородка, присутствуют легкое головокружение, симптомы сотрясения. По прогнозам клубных докторов, медикаментозное лечение займет 7-10 дней", - говорится в сообщении.
Богосавац записал видео с обращением к болельщикам.
"Хочу поблагодарить всех за поддержку. Самое важное, что я ничего не сломал, продолжаю лечиться. Хочу сказать большое спасибо Ланговичу, который написал мне после игры. Я знаю, что он не специально, и такое в футболе бывает. Самое важное, что я не получил серьезной травмы. Все залечится - и я буду готовиться к следующим играм. Надеюсь скорее вернуться на поле", - сказал 29-летний футболист.
