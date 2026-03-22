В РАН заявили о влиянии конфликта в Иране на безопасность Ближнего Востока - РИА Новости, 22.03.2026
05:01 22.03.2026
В РАН заявили о влиянии конфликта в Иране на безопасность Ближнего Востока
Страны Ближнего Востока на фоне продемонстрированной неэффективности американского "зонтика" усилят разговоры о создании собственного "арабского НАТО",... РИА Новости, 22.03.2026
2026
Дарья Буймова
В РАН заявили о влиянии конфликта в Иране на безопасность Ближнего Востока

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДым на месте удара в Тегеране
Дым на месте удара в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Страны Ближнего Востока на фоне продемонстрированной неэффективности американского "зонтика" усилят разговоры о создании собственного "арабского НАТО", поделилась мнением с РИА Новости кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения (ИВ) РАН Ирина Федорова.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Еще в сентябре 2025 года на внеочередном саммите Лиги Арабских Государств и Организации Исламского Единства были приняты определенные шаги в сторону создания военной коалиции арабских стран. И я думаю, что после прекращения данной войны эти тенденции усилятся. То есть арабские страны могут выступить с тем, что им необходимо создавать собственные вооруженные силы, которые будут задействованы в случае возникновения угрозы для какой-либо из этих стран, какой-то аналог арабского НАТО", - сказала Федорова.
По ее словам, этому поспособствовали ряд проблем, главная из которых продемонстрированная в ходе иранского конфликта неэффективность американского "зонтика" над арабскими странами, в который были вложены триллионы долларов.
"Хотя, конечно, на мой взгляд, эта идея очень привлекательна для всех арабских стран, но ее реализация может столкнуться с определенными сложностями, потому что существуют очень сильные противоречия между самими арабскими странами. И поэтому вот такой военный союз между ними, который бы был направлен против Ирана и, в определенной степени против Израиля, ну, конечно, вряд ли будет осуществлен в ближайшее время. Но такие разговоры будут усиливаться", - подытожила Федорова.
