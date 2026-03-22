Над Ленинградской областью сбили еще один беспилотник

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Еще один беспилотник сбит в воскресенье над Ленинградской областью, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Ранее в этот день он сообщил, что силы ПВО уничтожили два беспилотника над регионом, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.