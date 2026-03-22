Как сейчас выглядят легендарные актрисы советского кино

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Эти женщины — живые легенды, чьи судьбы стали отражением эпохи. Их природный магнетизм когда-то покорил миллионы. Как они выглядят сейчас?

Елена Яковлева: "Интердевочка"

Актриса недавно отметила свое 65-летие. Ее путь от дерзкой Тани Зайцевой до сказочной Шапокляк — это пример воплощения новых амплуа.

В марте 2026 года на экраны вышла драма "Тюльпаны".

Светлана Тома: "Табор уходит в небо"

Знаменитая Рада в свои 78 лет продолжает сиять на сцене. Например, в апреле 2026 года Светлана Тома отправится на гастроли во Владивосток с комедией "Заложники любви".

Ее внешность сегодня — это результат строгой дисциплины. Последние работы, включая сериал "Не дождетесь", показывают: она приняла свой возраст, но и не забывает о том образе статной женщины, которую когда-то полюбил весь Советский Союз.

Светлана Дружинина: "Дело было в Пенькове"

В марте 2026 года легендарной Светлане Дружининой исполнилось 90 лет. Она давно вышла из кадра, променяв софиты на режиссерское кресло. Особое место в ее фильмографии занимает серия фильмов о гардемаринах, в каждом из которых Дружинина выступила также в роли сценаристки. Шестидесятилетний брак с Анатолием Мукасеем стал ее главной опорой.

Дружинина сегодня — это пример того, как достоинство и верность профессии помогают сохранить статус на протяжении всей жизни.

Наталья Андрейченко: "Мэри Поппинс, до свидания!"

Звезда мюзикла 1983 года к своим 69 годам окончательно сменила вектор — от голливудских амбиций к мексиканскому побережью и духовным практикам. В своих мемуарах "Откровения" актриса поделилась , к чему привел отказ от внешней мишуры.

Анастасия Вертинская: "Алые паруса"

Прошедшая путь от Ассоль и Гуттиэре до профессора Оксфорда, "советская Вивьен Ли" в свой 81 год окончательно закрепила за собой статус самой закрытой легенды.

Она давно не снимается, посвятив себя семье.

Маргарита Терехова: "Д'Артаньян и три мушкетера"

Для многих она навсегда останется коварной Миледи. К сожалению, из-за болезни 83-летняя актриса не появляется на сцене и экранах.

