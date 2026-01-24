Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии здоровья актрисы

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Народная артистка РФ Маргарита Терехова, которая долгое время страдает болезнью Альцгеймера, находится под наблюдением врачей, её состояние "соответствует болезни", рассказала РИА Новости её дочь Анна Терехова.

Она также поблагодарила всех, кто поддерживает её семью, призвала поклонников чаще смотреть фильмы с участием матери, вспоминать спектакли, думать о ней "с добром и радостью".