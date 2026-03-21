"Выигрывать не обязательно": Журова высказалась о возвращении Валиевой - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
19:00 21.03.2026
"Выигрывать не обязательно": Журова высказалась о возвращении Валиевой
Российской фигуристке Камиле Валиевой в данный момент не обязательно побеждать, ей важно почувствовать уверенность, чтобы начать показывать хорошие результаты... РИА Новости Спорт, 21.03.2026
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российской фигуристке Камиле Валиевой в данный момент не обязательно побеждать, ей важно почувствовать уверенность, чтобы начать показывать хорошие результаты после прохождения полноценной подготовки к следующему сезону, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
В субботу Валиева на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Санкт-Петербурге исполнила короткую программу впервые с декабря 2023 года. В прокате фигуристка упала с тулупа в четыре оборота, который она попробовала исполнить в рамках специального регламента турнира. По стандартным правилам прыжки в четыре оборота в короткой программе у женщин запрещены. Также Валиева чисто сделала аксель в два с половиной оборота и с помаркой на приземлении - каскад из тройного лутца и тройного тулупа. За выступление она получила 70,09 балла и заняла четвертое место. Лучший результат в женской короткой программе показала трехкратная чемпионка России Аделия Петросян - 76,45 балла.
«
"В следующем сезоне все будет по-другому, - сказала Журова. - У Камилы в прошлое межсезонье не было задач, которые стоят сейчас. Для того, чтобы хорошо выглядеть в шоу, ОФП и многие другие вещи просто были не нужны. Хватало того, что она может показывать за счет таланта и запаса предыдущих лет. Сейчас подготовку она будет выстраивать совершенно иначе. И в данный момент ей очень важно почувствовать уверенность в себе. Выигрывать не обязательно, поверьте, я сама помню, как возвращалась после родов. Главное - именно почувствовать уверенность. А дальше вваливать, пахать, работать, понимая, что в следующем сезоне, уже осенью, нужно будет демонстрировать результат".
Валиева в декабре 2025 года закончила отбывать дисквалификацию за допинговое нарушение, она не выступала в соревнованиях с января 2024 года, когда соответствующий вердикт вынес Спортивный арбитражный суд. "Вернуться после такого перерыва не удавалось практически никому, - отметила Журова. - А если и удавалось, то не после паузы, связанной с такими проблемами, как у Камилы, в том числе психологического характера. Но от Валиевой же мы ждем не просто возвращения, а вау-возвращения, да и сама она от себя, думаю, этого ждет. Но надо быть готовым к тому, что сейчас другое катание".
"Я вчера специально пересмотрела всю Олимпиаду в Пекине - и Камилу, и Сашу Трусову. Посмотрела их совсем маленькими. Сейчас Камиле 19, и это, конечно, очень разное и катание, и восприятие себя. Повышение нижнего порога возраста, на самом деле, на пользу таким фигуристкам, как Валиева. Она прошла период взросления, и ее катание стало очень женственным. Я часто пересматриваю старые программы, и недавно, например, с удовольствием посмотрела "Кармен" в исполнении Катарины Витт. Честно скажу, именно такое катание мне нравится", - призналась собеседница агентства.
Журова считает, что нынешние тенденции в судействе могут помочь Валиевой добиться результата. "Не хочется, чтобы фигурное катание превращалось в сплошные прыжки. И мне кажется, что судьи сейчас стали больше ценить компоненты, артистизм, и это правильно. Если так будет и дальше, у Камилы появятся очень большие шансы. Ведь она даже в юном возрасте демонстрировала потрясающее катание", - заключила олимпийская чемпионка.
Фигурное катаниеКамила ВалиеваСветлана Журова
 
