Ученые спрогнозировали сильные полярные сияния

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Ещё одно облако солнечной плазмы пришло к Земле, под его воздействием могут начаться сильные полярные сияния, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Может начаться второй, ещё более сильный чем вчера, всплеск полярных сияний", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Отмечается, что к Земле пришло ещё одно облако плазмы, оно подняло суммарную индукцию межпланетного магнитного поля до экстремально высоких значений.