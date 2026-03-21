Россия заметно нарастила импорт водки из стран ЕС в 2025 году
Поставки импортной водки в Россию по итогам прошлого года выросли на 17%, при этом заметный рост поставок произошел из ряда стран Евросоюза, выяснило РИА... РИА Новости, 21.03.2026
https://ria.ru/20260317/vodka-2081131534.html
https://ria.ru/20260314/pisko-2080634175.html
Россия нарастила импорт водки на 17% из стран ЕС в 2025 году
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Поставки импортной водки в Россию по итогам прошлого года выросли на 17%, при этом заметный рост поставок произошел из ряда стран Евросоюза, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade, Евростата и национальных статслужб.
Согласно доступным открытым данным, в Россию
из других стран за 2025 год прибыло водки на 19,6 миллиона долларов - на 17,2% больше, чем годом ранее.
Лидерами российского импорта стали Латвия
, экспортировавшая "сорокаградусной" на 11,8 миллиона долларов, Казахстан
- 4,2 миллиона долларов и Литва
- 888,8 тысячи долларов. В топ-5 также вошли Армения
и Дания
с объемом поставок в 575,9 тысячи и 496,3 тысячи долларов. Замкнули десятку Грузия
(466,4 тысячи долларов), Германия
(303,3 тысячи), Испания
(234,9 тысячи), Таиланд
(174,8 тысячи) и Португалия
(117,8 тысячи).
Следом расположились и другие страны-члены ЕС
: например, Польша
, поставившая в РФ водки на 106 тысяч долларов, Финляндия
- на 69,6 тысячи, Нидерланды
- на 63,5 тысячи, Болгария
- на 34,6 тысячи, Франция
- на 22,8 тысячи, Италия
- на 20,8 тысячи.
При этом пять стран, входящих в Евросоюз, возобновили поставки водки в Россию. Это Дания и Чехия
(4,2 тысячи долларов), которые не экспортировали крепкий напиток россиянам четыре года, Австрия
, взявшая паузу на три года, а также Болгария и Эстония
(8,4 тысячи долларов), взявшие паузу на год.
Сильнее всего экспорт в прошлом году среди заметных поставщиков увеличили Казахстан (в 26 раз), Польша (в 2,8 раза), Португалия (в 1,8 раза), Латвия (+59%), Финляндия (+47%) и Германия (+20%).
Сильнее поставки сократились из Бельгии
- с 291 тысячи долларов до 735 долларов, из Италии и Испании - в 18 раз, Греции
- в 3 раза и Литвы - в 2,1 раза. Совсем не было поставок из Словакии
и Венгрии
.