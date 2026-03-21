Россия заметно нарастила импорт водки из стран ЕС в 2025 году
10:05 21.03.2026
Россия заметно нарастила импорт водки из стран ЕС в 2025 году
Россия заметно нарастила импорт водки из стран ЕС в 2025 году

© РИА Новости / Варвара Гертье
Цех розлива водки
Цех розлива водки. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Поставки импортной водки в Россию по итогам прошлого года выросли на 17%, при этом заметный рост поставок произошел из ряда стран Евросоюза, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade, Евростата и национальных статслужб.
Согласно доступным открытым данным, в Россию из других стран за 2025 год прибыло водки на 19,6 миллиона долларов - на 17,2% больше, чем годом ранее.
Лидерами российского импорта стали Латвия, экспортировавшая "сорокаградусной" на 11,8 миллиона долларов, Казахстан - 4,2 миллиона долларов и Литва - 888,8 тысячи долларов. В топ-5 также вошли Армения и Дания с объемом поставок в 575,9 тысячи и 496,3 тысячи долларов. Замкнули десятку Грузия (466,4 тысячи долларов), Германия (303,3 тысячи), Испания (234,9 тысячи), Таиланд (174,8 тысячи) и Португалия (117,8 тысячи).
Следом расположились и другие страны-члены ЕС: например, Польша, поставившая в РФ водки на 106 тысяч долларов, Финляндия - на 69,6 тысячи, Нидерланды - на 63,5 тысячи, Болгария - на 34,6 тысячи, Франция - на 22,8 тысячи, Италия - на 20,8 тысячи.
При этом пять стран, входящих в Евросоюз, возобновили поставки водки в Россию. Это Дания и Чехия (4,2 тысячи долларов), которые не экспортировали крепкий напиток россиянам четыре года, Австрия, взявшая паузу на три года, а также Болгария и Эстония (8,4 тысячи долларов), взявшие паузу на год.
Сильнее всего экспорт в прошлом году среди заметных поставщиков увеличили Казахстан (в 26 раз), Польша (в 2,8 раза), Португалия (в 1,8 раза), Латвия (+59%), Финляндия (+47%) и Германия (+20%).
Сильнее поставки сократились из Бельгии - с 291 тысячи долларов до 735 долларов, из Италии и Испании - в 18 раз, Греции - в 3 раза и Литвы - в 2,1 раза. Совсем не было поставок из Словакии и Венгрии.
