Валиева поделилась эмоциями после долгожданного проката

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Фигуристка Камила Валиева поблагодарила своего тренера Светлану Соколовскую и весь штаб после проката короткой программы на Кубке Первого канала, который проходит в Санкт-Петербурге.

Валиева исполнила короткую программу на соревнованиях впервые с декабря 2023 года. Она показала четвертый результат в этой дисциплине.

"Это были долгие четыре года. Но теперь мы всем залом можем сказать: "Добро пожаловать домой", - сказала Валиевой двукратная чемпионка мира Евгения Медведева после проката.

« "Просто хочу поздравить свою команду и себя с первым прокатом короткой программы с 2023 года. Слова излишни, спасибо Светлане Владимировне и всему штабу", - сообщила Валиева.