СМИ подсчитали ущерб отрасли авиаперевозок от конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 21.03.2026
04:26 21.03.2026
СМИ подсчитали ущерб отрасли авиаперевозок от конфликта на Ближнем Востоке
Ущерб, вызванный агрессией США и Израиля против Ирана, 20 крупнейшим официально зарегистрированным на бирже авиакомпаниям составил около 53 миллиардов долларов, РИА Новости, 21.03.2026
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ подсчитали ущерб отрасли авиаперевозок от конфликта на Ближнем Востоке

FT: авиаотрасль потеряла 53 миллиарда долларов из-за конфликта в Иране

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Ущерб, вызванный агрессией США и Израиля против Ирана, 20 крупнейшим официально зарегистрированным на бирже авиакомпаниям составил около 53 миллиардов долларов, пишет издание Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты.
"С начала войны 20 крупнейшим официально зарегистрированных на бирже авиакомпаний потеряли около 53 миллиардов долларов рыночной капитализации", - говорится в публикации газеты.
Исполнительные директора авиакомпаний бьют тревогу относительно последствий, которые вызваны продолжительным ростом цен на нефть, нарушениями в работе аэропортов Персидского залива и возможного удара по мировому спросу.
Отмечается также, что в ближайшие месяцы пассажиры, планирующие путешествия по маршрутом, не связанным с Ближним Востоком, столкнутся с резким ростом цен на билеты, так как авиалинии пытаются защитить свои доходы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
