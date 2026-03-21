15:32 21.03.2026 (обновлено: 15:59 21.03.2026)
В Киеве одни раскольники отобрали у других собор
В Киеве одни раскольники отобрали у других собор

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Полиция и представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили в Киеве Владимирский собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).
В пятницу в возрасте 97 лет умер глава раскольнической УПЦ КП Филарет (Денисенко).
«
Киеве представители власти и ПЦУ заблокировали проведение архиерейского собора, на котором должны были избрать местоблюстителя после кончины Филарета Денисенко. Во Владимирском соборе Киева происходит фактически рейдерский захват имущества УПЦ КП силами полиции и представителей ПЦУ", — говорится в публикации на сайте СПЖ.
Отмечается, что в захвате храма принимал участие и его настоятель, который вступил в сговор с представителями ПЦУ.
В свою очередь, "архиепископ" УПЦ КП Никодим заявил, что представители раскольнической Православной церкви Украины, сговорившись с родными Денисенко и нарушив его духовное завещание, перевезли его тело на территорию монастыря ПЦУ.
«

"Рейдерским путем представители ПЦУ, фактически договорившись с родней. <…> Филарета, вопреки правилам и канонам, похитили тело нашего предстоятеля церкви и перевезли в Михайловский Златоверхий монастырь", — сказал Никодим в видеообращении, опубликованном в Facebook*.

По его словам, Денисенко 22 октября в присутствии "епископата" и "духовенства" раскольнической УПЦ КП подписал духовное завещание, в котором указал, что отпевание должны совершать "архиереи" именно неканонической церкви Киевского патриархата, а не ПЦУ, а похоронить его следует во Владимирском соборе.
В 1990 году бывший тогда главой новообразованной канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Филарет (Денисенко) при поддержке властей Украины выступил за независимость от Русской православной церкви. В мае 1992 года собор иерархов УПЦ в Харькове лишил его сана, однако позже Денисенко создал на Украине раскольническую УПЦ КП, за что впоследствии его отлучили от Церкви и предали анафеме.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
