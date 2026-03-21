ВСУ потеряли свыше 370 военных в зоне действия "Центра" за сутки

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив свыше 370 военных ВСУ, семь орудий полевой артиллерии, в том числе две 155 мм гаубицы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ.