ВСУ потеряли свыше 370 военных в зоне действия "Центра" за сутки

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив свыше 370 военных ВСУ, семь орудий полевой артиллерии, в том числе две 155 мм гаубицы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Доброполье, Красноярское , Райское, Кутузовка Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, в том числе две 155 мм гаубицы М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении Минобороны.
22 июня 2022, 17:18