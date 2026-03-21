11:47 21.03.2026 (обновлено: 12:50 21.03.2026)
Посольство России в Британии обратило внимание на фейки об украинских детях
Посольство России в Британии призвало местные СМИ перестать тиражировать фейки об украинских детях.
Посольство России в Британии обратило внимание на фейки об украинских детях

Посольство РФ призвало британские СМИ не тиражировать фейки об украинских детях

Посольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 21 мар — РИА Новости. Посольство России в Британии призвало местные СМИ перестать тиражировать фейки об украинских детях.
В дипмиссии отметили, что британские издания цитируют доклад Независимой международной комиссии ООН по этой теме, содержащий ничем не обоснованные данные.
"Цифры "похищенных" в этой некрасивой истории менялись с примечательной регулярностью: звучали полтора миллиона, затем двести тысяч, затем тридцать пять тысяч, теперь — 1200 <…>. Между тем на переговорах в Стамбуле украинская сторона смогла передать России список лишь из 339 фамилий. И даже в отношении этого перечня проверка установила: значительная часть этих детей в России никогда не находилась, многие обнаружились в ФРГ и других странах Запада", — заявили в посольстве.
Дипломаты подчеркнули, что ВС России вывозили детей из зоны боевых действий, чтобы спасти их, тогда как украинские военные использовали мирное население в качестве прикрытия и заложников.
"Как именно обращались с детьми бойцы ВСУ и подразделений "Азов"* задокументировано и верифицировано Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов. Показания открыты для широкого читателя. Было бы оправданно, если бы британские редакции проявили к этим свидетельствам хотя бы долю того интереса, с которым они тиражируют политически ангажированные выводы", — пояснили в дипмиссии.
В посольстве допустили, что фейки об украинских детях распространяют, чтобы отвлечь внимание от настоящих преступлений, которые содержатся в файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.
Со своей стороны, официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что утверждения Киева об украденных детях не имеют никаких доказательств.
Как подчеркивал помощник президента Владимир Мединский, нет ни одного похищенного ребенка, есть только спасенные российскими военными. Он уточнил, что Москва ищет родителей, если они появляются — детей возвращают.
* Организация, признанная террористической и запрещенная в России.
