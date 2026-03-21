Посольство России в Британии обратило внимание на фейки об украинских детях
2026-03-21T11:47:00+03:00
В мире, Россия, Великобритания, Украина, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Джеффри Эпштейн, ООН, Германия, Стамбул, Владимир Мединский
ЛОНДОН, 21 мар — РИА Новости. Посольство России в Британии призвало местные СМИ перестать тиражировать фейки об украинских детях.
В дипмиссии отметили, что британские издания цитируют доклад Независимой международной комиссии ООН по этой теме, содержащий ничем не обоснованные данные.
"Цифры "похищенных" в этой некрасивой истории менялись с примечательной регулярностью: звучали полтора миллиона, затем двести тысяч, затем тридцать пять тысяч, теперь — 1200 <…>. Между тем на переговорах в Стамбуле
украинская сторона смогла передать России список лишь из 339 фамилий. И даже в отношении этого перечня проверка установила: значительная часть этих детей в России никогда не находилась, многие обнаружились в ФРГ и других странах Запада", — заявили в посольстве.
Дипломаты подчеркнули, что ВС России вывозили детей из зоны боевых действий, чтобы спасти их, тогда как украинские военные использовали мирное население в качестве прикрытия и заложников.
"Как именно обращались с детьми бойцы ВСУ и подразделений "Азов"* задокументировано и верифицировано Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов. Показания открыты для широкого читателя. Было бы оправданно, если бы британские редакции проявили к этим свидетельствам хотя бы долю того интереса, с которым они тиражируют политически ангажированные выводы", — пояснили в дипмиссии.
В посольстве допустили, что фейки об украинских детях распространяют, чтобы отвлечь внимание от настоящих преступлений, которые содержатся в файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна
.
Со своей стороны, официальный представитель МИД Мария Захарова
отмечала, что утверждения Киева об украденных детях не имеют никаких доказательств.
Как подчеркивал помощник президента Владимир Мединский
, нет ни одного похищенного ребенка, есть только спасенные российскими военными. Он уточнил, что Москва ищет родителей, если они появляются — детей возвращают.
* Организация, признанная террористической и запрещенная в России.