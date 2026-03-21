Тренер ЦСКА не стал называть путь урегулирования конфликта с Мойзесом

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер московского футбольного клуба ЦСКА Манель Экспосито на послематчевой пресс-конференции после победы над махачкалинским "Динамо" в матче 22-го тура чемпионата России не стал называть путь урегулирования конфликта с защитником Мойзесом.
ЦСКА 17 марта проиграл в гостях "Краснодару" со счетом 0:4 и завершил выступление в пути РПЛ Кубка России (первый матч армейцы в Москве выиграли - 3:1). Мойзес на 63-й минуте получил предупреждение, а на 64-й был удален с поля при счете 0:3. Как сообщил журналист Иван Карпов в Telegram-канале, Мойзес в раздевалке публично усомнился в компетенции главного тренера швейцарца Фабио Челестини. Позднее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил РИА Новости, что клуб применил наказание дисциплинарного характера в отношении защитника. В субботу Мойзес не вошел в заявку на матч 22-го тура против махачкалинского "Динамо" (3:1).
"Это уже прошлое. Перед матчем я говорил о сегодняшнем дне, сегодняшнем матче. Клуб уже сделал официальное заявление. Мне к нему добавить больше нечего", - сказал Экспосито, отвечая на вопрос о том, каким образом может быть урегулирована ситуация с Мойзесом.
ЦСКА (39 очков), обыграв махачкалинское "Динамо", прервал серию из четырех поражений подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ). Московская команда поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата.
