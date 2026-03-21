Трамп прокомментировал смерть экс-спецпрокурора Мюллера - РИА Новости, 21.03.2026
21:03 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/tramp-2082184571.html
Трамп прокомментировал смерть экс-спецпрокурора Мюллера
Трамп прокомментировал смерть экс-спецпрокурора Мюллера - РИА Новости, 21.03.2026
Трамп прокомментировал смерть экс-спецпрокурора Мюллера
Президент США Дональд Трамп прокомментировал смерть бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего бездоказательные утверждения о вмешательстве РФ в... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T21:03:00+03:00
2026-03-21T21:03:00+03:00
в мире, россия, сша, роберт мюллер, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Роберт Мюллер, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Трамп прокомментировал смерть экс-спецпрокурора Мюллера

Трамп: Мюллер больше не будет вредить невиновным людям

НЬЮ-ЙОРК, 21 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал смерть бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего бездоказательные утверждения о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года, и выразил удовлетворение в связи с тем, что тот больше не будет вредить невиновным.
О смерти Мюллера ранее сообщал телеканал MS NOW со ссылкой на источники. Ему был 81 год. Причину смерти телеканал не указывает, но отмечает, что Мюллер в течение многих лет страдал болезнью Паркинсона.
"Роберт Мюллер только что умер. Хорошо, я рад, что он мертв. Он больше не сможет причинять вред невинным людям!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал утверждения о якобы вмешательстве РФ в выборы в США, не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами "сговора" Трампа с Россией.
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в выборы, в том числе американские. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, подчеркивал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
