Трамп прокомментировал смерть экс-спецпрокурора Мюллера

НЬЮ-ЙОРК, 21 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал смерть бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего бездоказательные утверждения о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года, и выразил удовлетворение в связи с тем, что тот больше не будет вредить невиновным.