Экс-советник Трампа заявил, что США движутся к отмене санкций против России - РИА Новости, 21.03.2026
06:42 21.03.2026 (обновлено: 15:45 21.03.2026)
Экс-советник Трампа заявил, что США движутся к отмене санкций против России
Экс-советник Трампа заявил, что США движутся к отмене санкций против России - РИА Новости, 21.03.2026
Экс-советник Трампа заявил, что США движутся к отмене санкций против России
Решение США временно снять запрет на закупку российской нефти и нефтепродуктов может быть началом процесса поэтапной отмены санкций против России, заявил РИА... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T06:42:00+03:00
2026-03-21T15:45:00+03:00
в мире, россия, сша, германия, дональд трамп, фридрих мерц, кирилл дмитриев, роснефть, газпром, российский фонд прямых инвестиций, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, США, Германия, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Кирилл Дмитриев, Роснефть, Газпром, Российский фонд прямых инвестиций, Военная операция США и Израиля против Ирана
Экс-советник Трампа заявил, что США движутся к отмене санкций против России

Пападопулос: решение по нефти из России может быть шагом к отмене санкций

ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Решение США временно снять запрет на закупку российской нефти и нефтепродуктов может быть началом процесса поэтапной отмены санкций против России, заявил РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.
Ранее Минфин США на месяц отменил запрет на покупку российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Вслед за этим канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что считает неправильным ослаблять санкции в отношении России "по какой бы то ни было причине".
"Я считаю, что это медленный путь к окончательному и формальному снятию санкций с нефтяных и газовых компаний России", — сказал Пападопулос, комментируя решение американского Минфина.
По его мнению, в дальнейшем речь может пойти и о снятии ограничений с крупнейших российских энергетических компаний, в том числе "Роснефти" и "Газпрома".
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что многие страны, включая США, начинают лучше понимать неэффективность и деструктивный характер санкций против России.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать, а также то, что Западу не хватает мужества признать провал своих санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В миреРоссияСШАГерманияДональд ТрампФридрих МерцКирилл ДмитриевРоснефтьГазпромРоссийский фонд прямых инвестицийВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
