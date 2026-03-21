"Стоило думать раньше": в США раскрыли главную ошибку Трампа в Иране

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп забыл сформировать коалицию союзников прежде, чем атаковать Иран, из-за чего сейчас это приходиться делать впопыхах, пишет американский журнал The National Interest.
"Трамп хочет создать международную коалицию для защиты Ормузского пролива. Об этом ему стоило думать раньше — до того, как наносить удары по Ирану. <…> Запрос Белого дома на участие союзников — это не просто попытка придать операции политическую легитимность, но и оперативная необходимость. <…> Очевидно, что стратеги в США упустили из виду ключевые уроки формирования коалиций", — указывается в материале.
По мнению автора, в ситуации с Ормузским проливом американцы даже оказались вынуждены обратиться к своему сопернику — китайцам.
"Вашингтон разочарован отсутствием полной поддержки и даже призвал Китай на помощь, что подрывает прежнюю риторику США о противодействии китайскому влиянию в регионе. <…> Сегодня администрация Трампа рискует ослабить влияние страны, задним числом призывая Китай и другие страны вступить в коалицию. Предоставление Китаю места за столом переговоров <…> наносит ущерб интересам Америки", — подчеркивается в тексте.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
На этой неделе Дональд Трамп объявил, что ожидает помощи Китая в возобновлении судоходства через пролив. Ранее политик призвал Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать туда военные корабли.