США близки к достижению целей операции против Ирана, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. США рассматривают возможность свертывания военных усилий на Ближнем Востоке, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Мы приближаемся очень близко к достижению своих целей, в то же время рассматривая сокращение масштабных военных усилий на Ближнем Востоке", — написал он в соцсети Truth Social.
Вместе с этим глава Белого дома сообщил, что его страна не обязана обеспечивать безопасность Ормузского пролива.
"Ормузский пролив должны охранять и патрулировать, по мере необходимости, другие страны, которые им пользуются — Соединенные Штаты им не пользуются!", — добавил американский лидер.
Тем не менее, по его словам, Вашингтон готов оказать помощь в этом вопросе, если его попросят.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами.
Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.
