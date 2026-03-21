Трамп поддержал предложение сенатора Грэма* о военном присутствии в Испании

ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что согласен с предложением сенатора Линдси Грэма* пересмотреть вопрос о военном присутствии Соединенных Штатов в Испании в связи с нежеланием Мадрида оказывать содействие военной операции США против Ирана.