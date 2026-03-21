Трамп поддержал предложение сенатора Грэма* о военном присутствии в Испании

ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что согласен с предложением сенатора Линдси Грэма* пересмотреть вопрос о военном присутствии Соединенных Штатов в Испании в связи с нежеланием Мадрида оказывать содействие военной операции США против Ирана.
Ранее Испания запретила использование военных баз "Рота" и "Морон" на территории государства для операций против Ирана. Трамп уже пригрозил королевству экономическими мерами, в том числе возможным разрывом торговых отношении. Грэм*, в свою очередь, призвал Трампа перенести военные базы США в другую страну.
"Он (Грэм* - ред.) прав, что поднимает этот вопрос", - сказал Трамп журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
* В России внесен в список террористов и экстремистов.
