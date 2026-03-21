Трамп поддержал предложение сенатора Грэма* о военном присутствии в Испании - РИА Новости, 21.03.2026
00:00 21.03.2026
Трамп поддержал предложение сенатора Грэма* о военном присутствии в Испании
Трамп поддержал предложение сенатора Грэма* о военном присутствии в Испании - РИА Новости, 21.03.2026
Трамп поддержал предложение сенатора Грэма* о военном присутствии в Испании
Президент США Дональд Трамп заявил, что согласен с предложением сенатора Линдси Грэма* пересмотреть вопрос о военном присутствии Соединенных Штатов в Испании в... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T00:00:00+03:00
2026-03-21T00:00:00+03:00
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, сша, иран, испания, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Испания, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп поддержал предложение сенатора Грэма* о военном присутствии в Испании

Трамп поддержал идею сенатора Грэма пересмотреть вопрос о базах США в Испании

ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что согласен с предложением сенатора Линдси Грэма* пересмотреть вопрос о военном присутствии Соединенных Штатов в Испании в связи с нежеланием Мадрида оказывать содействие военной операции США против Ирана.
Ранее Испания запретила использование военных баз "Рота" и "Морон" на территории государства для операций против Ирана. Трамп уже пригрозил королевству экономическими мерами, в том числе возможным разрывом торговых отношении. Грэм*, в свою очередь, призвал Трампа перенести военные базы США в другую страну.
Флаги Испании - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
В Испании захотели выйти из НАТО после действий Трампа
19 марта, 05:36
"Он (Грэм* - ред.) прав, что поднимает этот вопрос", - сказал Трамп журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
* В России внесен в список террористов и экстремистов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Макрон поддержал Испанию после угроз Трампа
4 марта, 17:11
 
В миреСШАИранИспанияДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
