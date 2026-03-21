Алькарас вышел в третий круг "Мастерса" в Майами - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
Теннис
 
08:26 21.03.2026 (обновлено: 08:47 21.03.2026)
Алькарас вышел в третий круг "Мастерса" в Майами
Алькарас вышел в третий круг "Мастерса" в Майами
Алькарас вышел в третий круг "Мастерса" в Майами

Первая ракетка мира Алькарас вышел в третий круг "Мастерса" в Майами

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл бразильца Жоао Фонсеку во втором круге турнира категории "Мастерс" в Майами, призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу первой ракетки мира, Фонсека идет 39-м в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Матч продолжался 1 час 35 минут.
В третьем круге Алькарас встретится с американцем Себастьяном Кордой (32-й номер посева).
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Miami Open
21 марта 2026 • начало в 03:25
Завершен
Карлос Алькарас
2 : 06:46:4
Жуан Фонсека
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
