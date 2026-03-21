Лучшие в стране: праздник танцевального спорта стартовал в Москве - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
09:15 21.03.2026 (обновлено: 09:26 21.03.2026)
Лучшие в стране: праздник танцевального спорта стартовал в Москве
В Москве во Дворце Ирины Винер проходят чемпионат и первенства России по танцевальному спорту. В течение десяти дней лучшие пары будут бороться за титул... РИА Новости Спорт, 21.03.2026
Лучшие в стране: праздник танцевального спорта стартовал в Москве

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЧемпионат и первенство России по танцевальному спорту в Москве
Чемпионат и первенство России по танцевальному спорту в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
В Москве во Дворце Ирины Винер проходят чемпионат и первенства России по танцевальному спорту. В течение десяти дней лучшие пары будут бороться за титул победителей и призеров самых главных стартов страны. РИА Новости рассказывает, как прошел первый день соревнований в европейской программе.

В фойе Дворца парад платьев, страз, больных туфель, косметики и других атрибутов танцоров. Хозяйки этих блестящих павильонов охотно показывают ассортимент и делятся подробностями того, как у них идут дела. В танцах принято выделяться — контрастные цвета, яркий макияж, экстравагантные прически. Удачно подобранный образ — уже половина успеха, а высокая техника, музыкальность, взаимодействие между партнерами - гарантия того, что судьи высоко оценят танцевальный дуэт.
Чемпионат и первенство России по танцевальному спорту в Москве
Иван Решетников и Елизавета Харинова — чемпионы России 2025 года нацелены удержать титул чемпионов и на этих соревнованиях. Защищать титул всегда сложно, особенно когда конкуренция так высока. Они вместе больше десяти лет, и это, помимо бесспорного мастерства, дает ощущение от пары как единого целого. В результате упорной борьбы спортсменам удалось вырвать желанную победу.
«
"С каждым годом уровень конкуренции на чемпионате России становится все выше. Победить сегодня было непросто, мы очень рады, что смогли показать себя. С такой поддержкой болельщиков это было в удовольствие", — сказал Иван корреспонденту РИА Новости.
Чемпионат и первенство России по танцевальному спорту в Москве
Вице-чемпионами стала московская пара Иван Варфоломеев и Яна Машарова. Третье место заняли Кирилл Власов и Кристина Полунина. Таким образом, в европейской программе полностью повторился пьедестал прошлого чемпионата России.
Президент Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова в разговоре с РИА Новости подчеркнула, что видит своей важной задачей сделать судейство максимально объективным. Самое важное — доверие спортсменов. Не стыдно проиграть сильному, а вот когда заведомо слабая пара неожиданно занимает высокое место — недопустимо. В чемпионате и первенстве принимают участие сильнейшие дуэты страны, прошедшие отбор на чемпионатах и первенствах федеральных округов. У судей непростая задача выбрать лучших из лучших.
Чемпионат и первенство России по танцевальному спорту в Москве
Зрители соревнований отметили отличную музыку и невероятную атмосферу. В зале звучала мировая и русская классика.
Юные спортсмены получили уникальную возможность танцевать под живой звук специально приглашенного оркестра Dance Star Band наряду со взрослыми. А учитывая, что самые младшие участники провели на арене целый день, потому что сначала соревновались сами, а потом болели за старших, их музыкальный кругозор пополнился американскими легендами Фрэнком Синатрой, Луи Армстронгом и советскими прекрасными голосами Анны Герман, Майи Кристалинской, Марии Лукач и Тамары Миансаровой.
Соревнования продлятся еще девять дней, так что впереди у поклонников танцевального спорта еще много ярких впечатлений.
Чемпионат и первенство России по танцевальному спорту в Москве
 
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Спартак Москва
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Райо Вальекано
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Верона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Лацио
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Монако
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Вест Хэм
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Локомотив
    Акрон
    5
    1
  • Футбол
    22.03 22:45
    Фиорентина
    Интер М
  • Футбол
    22.03 23:00
    Реал Мадрид
    Атлетико Мадрид
