Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:32 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/ssha-2082102268.html
США заключили контракты на поставку нефти из стратегического резерва
Министерство энергетики США сообщило о заключении контрактов на предоставление в заем 45,2 миллиона баррелей сырой нефти из стратегического нефтяного резерва... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T04:32:00+03:00
сша
иран
израиль
bp plc.
gunvor group
vitol
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977109380_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_81a1e6ea07eb58c6e789bd68dc01be02.jpg
https://ria.ru/20260321/iran-2082095148.html
https://ria.ru/20260320/iran-2081859048.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977109380_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_7143d5db3b1b7e22e382aa71896caa84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
США, Иран, Израиль, BP Plc., Gunvor Group, Vitol, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
США заключили контракты на поставку нефти из стратегического резерва

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти в Татарстане . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Министерство энергетики США сообщило о заключении контрактов на предоставление в заем 45,2 миллиона баррелей сырой нефти из стратегического нефтяного резерва Соединенных Штатов.
"В рамках этих первоначальных контрактов министерство энергетики осуществит обмен 45,2 миллиона баррелей сырой нефти и получит обратно 55 миллионов баррелей, и всё это без каких-либо затрат для налогоплательщиков", - говорится в сообщении министерства.
Танкеры и грузовые корабли в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
США выдали лицензию на продажу нефти из Ирана, погруженной на суда
Вчера, 02:10
Как отмечается, это первый этап запланированного выпуска Соединёнными Штатами 172 миллионов баррелей. Контракты на поставки из резерва получили BP Products North America, Energy Transfer Crude Marketing, Gunvor USA, Marathon Petroleum Company, Mercuria Energy America, Shell Trading, Trafigura Trading и Vitol, следует из документа с информацией о присуждении контрактов.
В марте глава минэнерго страны Крис Райт сообщил, что США планируют высвободить 170 миллионов баррелей нефти из своего стратегического резерва, чтобы потом в течение следующего года восполнить его на 200 миллионов баррелей. Однако даты начала поставок пока нет, а выдача заявленных 172 миллионов баррелей займет около 120 дней. При их высвобождении в резерве может остаться менее 250 миллионов баррелей, что может стать историческим минимумом за время ведения статистики, которая началась в августе 1982 года. Высвобождение этого объема станет частью крупнейшего за всю историю существования Международного энергетического агентства (МЭА) выброса на рынок 400 миллионов баррелей нефти из запасов стран-членов этой организации.
Данная мера призвана смягчить последствия глобальных сбоев в поставках нефти на мировом рынке из-за начала военной операции США и Израиля против Ирана, в результате которой фактически остановилось движение судов через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На фоне событий на Ближнем Востоке цены на нефть уже превышали 100 долларов за баррель.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Мистер Путин, не надо: в Иране за час разбились мечты США о слабости России
20 марта, 08:00
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала