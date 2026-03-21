Береговая охрана сообщила о выжившем при ударе США по лодке

ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Береговая охрана США обнаружила живым одного из трех находившихся на лодке, по которой силы США ударили в водах Латинской Америки, подозревая в наркотрафике, сообщил РИА Новости представитель структуры.

"По прибытии на последнее известное место, где было судно, были обнаружены и извлечены из воды двое погибших и один выживший", - добавил представитель.