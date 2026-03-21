Синнер с победы стартовал на "Мастерсе" в Майами

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Майами, призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.

Синнер установил новый рекорд турниров серии "Мастерс", одержав 12-ю победу подряд всухую. Прежним рекордсменом был серб Новак Джокович, который на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами в 2016 году не отдавал соперникам ни одного сета на протяжении 11 матчей.