Велогонщицу госпитализировали после жуткого падения

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Итальянская велогонщица Дебора Сильвестри из команды Laboral Kutxa была доставлена в больницу после страшного падения во время однодневной классической гонки "Милан - Сан-Ремо".

Инцидент произошел менее чем в 20 километрах от финиша гонки, которая прошла в субботу. В завал попало несколько участниц заезда, включая одну из фавориток - польку Катажину Невядому-Финни, которая не смогла продолжить гонку. 27-летняя Сильвестри при попытке избежать столкновения перелетела через отбойник и упала на нижний ярус трассы.