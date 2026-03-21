Велогонщицу госпитализировали после жуткого падения
Итальянская велогонщица Дебора Сильвестри из команды Laboral Kutxa была доставлена в больницу после страшного падения во время однодневной классической гонки... РИА Новости Спорт, 21.03.2026
2026-03-21T20:53:00+03:00
Велогонщица Сильвестри попала в больницу после падения через отбойник в Италии
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Итальянская велогонщица Дебора Сильвестри из команды Laboral Kutxa была доставлена в больницу после страшного падения во время однодневной классической гонки "Милан - Сан-Ремо".
Инцидент произошел менее чем в 20 километрах от финиша гонки, которая прошла в субботу. В завал попало несколько участниц заезда, включая одну из фавориток - польку Катажину Невядому-Финни, которая не смогла продолжить гонку. 27-летняя Сильвестри при попытке избежать столкновения перелетела через отбойник и упала на нижний ярус трассы.
"После оказания помощи медицинскими службами соревнований и бригадой скорой помощи Дебора Сильвестри в настоящее время находится в стабильном состоянии. В ближайшие часы она останется в больнице под медицинским наблюдением, ей проведут дополнительные обследования для определения степени тяжести травм", - говорится в заявлении команды Laboral Kutxa, опубликованном в соцсети X.