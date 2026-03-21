Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 21.03.2026 (обновлено: 20:57 21.03.2026)
https://ria.ru/20260321/silvvestri-2082184029.html
Велогонщицу госпитализировали после жуткого падения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/15/2082183538_0:37:1639:959_1920x0_80_0_0_1303853f2f8a72126243398f1902a2dd.jpg
https://ria.ru/20260205/velogonschik-2072549271.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/15/2082183538_0:0:1639:1230_1920x0_80_0_0_29d52e7cae2d83507a77ad89857d4cd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Велогонщицу госпитализировали после жуткого падения

Велогонщица Сильвестри попала в больницу после падения через отбойник в Италии

© Фото : Соцсети команды
© Фото : Соцсети команды
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Итальянская велогонщица Дебора Сильвестри из команды Laboral Kutxa была доставлена в больницу после страшного падения во время однодневной классической гонки "Милан - Сан-Ремо".
Инцидент произошел менее чем в 20 километрах от финиша гонки, которая прошла в субботу. В завал попало несколько участниц заезда, включая одну из фавориток - польку Катажину Невядому-Финни, которая не смогла продолжить гонку. 27-летняя Сильвестри при попытке избежать столкновения перелетела через отбойник и упала на нижний ярус трассы.
"После оказания помощи медицинскими службами соревнований и бригадой скорой помощи Дебора Сильвестри в настоящее время находится в стабильном состоянии. В ближайшие часы она останется в больнице под медицинским наблюдением, ей проведут дополнительные обследования для определения степени тяжести травм", - говорится в заявлении команды Laboral Kutxa, опубликованном в соцсети X.
Свеча - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Велогонщик сборной ОАЭ скончался после столкновения с припаркованным авто
5 февраля, 18:54
 
СпортВелоспорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Спартак Москва
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Райо Вальекано
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Верона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Лацио
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Монако
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Вест Хэм
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Локомотив
    Акрон
    5
    1
  • Футбол
    22.03 22:45
    Фиорентина
    Интер М
  • Футбол
    22.03 23:00
    Реал Мадрид
    Атлетико Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала