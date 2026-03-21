Клуб Слуцкого сыграл вничью в чемпионате Китая
"Шанхай Шэньхуа" сыграл вничью со столичным "Бэйцзин Гоань" в третьем туре чемпионата Китая по футболу. РИА Новости Спорт, 21.03.2026
2026-03-21T12:45:00+03:00
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого сыграл вничью с "Бэйцзин Гоань" в чемпионате Китая
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа" сыграл вничью со столичным "Бэйцзин Гоань" в третьем туре чемпионата Китая по футболу.
Встреча в Пекине завершилась со счетом 1:1. У хозяев гол забил Чжан Юнин (23-я минута), в составе гостей отличился Чэнь Цзиньи (68).
На счету "Шанхай Шэньхуа" стало минус 5 очков. Ранее команда бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого была оштрафована на 10 очков по итогам антикоррупционной кампании. Клуб располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Китая. "Бэйцзин Гоань" (-1 очко) идет на 11-й строчке.