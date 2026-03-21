Клуб Слуцкого сыграл вничью в чемпионате Китая

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа" сыграл вничью со столичным "Бэйцзин Гоань" в третьем туре чемпионата Китая по футболу.

Встреча в Пекине завершилась со счетом 1:1. У хозяев гол забил Чжан Юнин (23-я минута), в составе гостей отличился Чэнь Цзиньи (68).