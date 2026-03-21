Путин отметил высокий уровень отношений России и Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю праздника Навруз отметил, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
"Отношения между Россией и Узбекистаном находятся на высоком уровне. Уверен, что мы будем и впредь всемерно развивать двустороннее стратегическое партнерство и союзничество на благо наших дружественных народов в интересах обеспечения безопасности и стабильности в центральноазиатском регионе", - говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте президента Узбекистана.
Президент России также пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья и успехов, а всем узбекистанцам - счастья и процветания.
Навруз (в переводе с фарси "новый день") байрам или день весеннего равноденствия, отмечается в странах Центральной Азии 21 марта и символизирует окончание зимы и приход весны, обновление природы, всего живого, начало нового земледельческого цикла, когда надо готовить землю к новой посевной.