Главная советская опера: Шостакович в музтеатре на Большой Дмитровке

В год 120-летия со дня рождения Дмитрия Шостаковича в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) ставят его оперу "Леди Макбет Мценского уезда". Премьерные показы – 20, 21 и 22 марта, второй блок – 6 и 7 мая. Авторы нового спектакля, используя лаконичные декорации, постарались достичь максимального эффекта: это не условный, а очень правдивый театр. Подробности – в материале РИА Новости.

Обращение к "Леди Макбет Мценского уезда" для Музыкального театра на Большой Дмитровке не случайно – именно под руководством Немировича-Данченко эта партитура была поставлена впервые в Москве. Опера еще молодого композитора Шостаковича стала поистине эпохальной для истории советской музыки. В 1934 году ее поставили сначала на сцене Ленинградского Малого оперного театра (сегодня это Михайловский театр – прим. ред.) и через день в Москве под названием "Катерина Измайлова". Вскоре прошли премьеры в ряде европейских и американских городов, и везде спектаклю сопутствовал успех.

Два года спустя на спектакль Большого театра пришел Сталин со свитой. Вождю опера не понравилась, и страшная реакция не заставила себя ждать: через два дня в "Правде" появилась редакционная статья без указания автора "Сумбур вместо музыки", в которой произведение Шостаковича было названо "антинародным" и "формалистическим". Через три месяца появилась последовала еще одна публикация в том же издании, которая критиковала уже его балет "Светлый ручей". Дальше, подобно лавине, последовала целая волна публикаций, это была настоящая травля. Спектакль, естественно, убрали из репертуара советских театров, а Шостакович больше не написал ни одной оперы.

История "Леди Макбет Мценского уезда" стала темой многочисленных исследований и размышлений. О причинах такого гнева главы государства сегодня можно только догадываться. Художественный руководитель Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, режиссер Александр Титель уверен, что партитура Шостаковича во многом отражала дух времени: излет авангарда 1920-х и уже сгущавшиеся над искусством "сумерки" 1930-х.

« "Тенденция к "закручиванию гаек" практически во всех областях жизни государства и общества к 1934 году уже была видна и слышна. А у Шостаковича слух гения. Художник всегда живет в своей эпохе: в политике и экономике, в идеологии, искусстве и культуре. Это время, когда в Европе Берг сочиняет "Лулу", а на другом полушарии Гершвин – "Порги и Бесс". В "Леди Макбет Мценского уезда" также есть некие черты национальной ментальности, сфокусированные временем, жестоким и в то же время пафосным. Сгусток всего. Жестокость, невежество, мощь характера, страсть – мне кажется, все это там есть. А Шостакович все видел, слышал и понимал", – рассказал в интервью РИА Новости Титель.

В 1955 году руководство Ленинградского Малого оперного театра попыталось добиться разрешения в Министерстве культуры на возобновление спектакля. Так Шостакович начал работу над второй редакцией: многие острые выражения из текста либретто исчезли, переделаны были некоторые оркестровые моменты. Вернуть спектакль на сцену смогли лишь в 1963 году в Москве под названием "Катерина Измайлова". Премьера второй редакции состоялась в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Кстати, через три года был даже снят фильм-опера с Галиной Вишневской в главной партии.

В год 120-летия со дня рождения Шостаковича в театре на Большой Дмитровке для новой постановки выбрали первую редакцию – по словам музыкального руководителя спектакля и дирижера Федора Леднева, более "дерзкую". По этой партитуре можно в полной мере нарисовать себе портрет молодого Шостаковича.

« "Он – молодой гений, уже признанный многими музыкантами и почитателями. Вундеркинд, который взялся за огромную оперу, совершенно без оглядки. И, насколько я могу судить по документам, которые изучал, взялся он за эту работу с большим энтузиазмом", – объясняет дирижер.

По сути, отмечает Леднев, это была попытка создать в новых условиях, в новом обществе большую национальную оперу, оперно-психологическую драму.

« "Шостакович говорил о том, что замышляет трилогию из опер о судьбе женщины. Это могло бы стать советским аналогом "Кольца нибелунга". Но аналогом не мифологическим, а социально-героическим. Надо понимать, что во время работы над "Леди Макбет Мценского уезда" он был молодым, влюбленным и бесконечно влюбляющимся", – говорит Леднев.

Главные партии в грядущей премьере репетируют два состава солистов. По словам Елены Гусевой, которая готовит партию Катерины Львовны, в этой опере драматургия выходит на первый план.

« "Катерина — персонаж сложный, но Александр Борисович Титель нам все время говорит: не играйте слабую, не играйте размазню. Даже в отрицательном персонаже мы должны находить свет — то, за что мы ее любим, за что жалеем, за что понимаем. У Лескова Катерина жестче, хладнокровнее. А у Шостаковича она очеловечена, он писал ее именно как влюбленную молодую женщину. Самое сложное в этой партии — даже не вокал, а драматургия. Показать развитие: как из юной особы, задыхающейся в гнетущей атмосфере купеческого дома, где свекор следит за каждым шагом, она превращается в ту, которая решается на страшное", – отмечает певица.

Параллельно с ней эту партию готовит к премьере Александра Зотова.

Рядом с Катериной – Сергей. Эту партию репетируют Нажмиддин Мавлянов и Николай Ерохин.

« "Чем больше я учу эту партию, тем больше восхищаюсь гениальностью Шостаковича. Его музыка звучит абсолютно современно. В этой опере слышны отголоски Мусоргского, Малера, даже Римского-Корсакова, но при этом сразу узнается его неповторимый стиль. Каждый раз, когда стою за кулисами и слушаю оркестр, испытываю настоящий восторг", – делится Мавлянов.

Его герой, как и Катерина, персонаж сложный, которого певец пытается понять и открыть для себя.

« "Для меня Сергей — персонаж неоднозначный. С одной стороны, он хитрый, способный, использует свою красоту и ум, чтобы выжить. С другой — я не могу его оправдать, разве только заглянуть в детство. Наверняка его много били, он рос в условиях социального неравенства. Но выбор он сделал сам. В опере это осознанный шаг взрослого человека, и этот путь его губит", – говорит Мавлянов.

Третий главный персонаж оперы – Борис Тимофеевич. Эту партию репетируют Дмитрий Ульянов и Феликс Кудрявцев.

« "Шостакович для меня в некотором смысле продолжатель Мусоргского. Та же речитативность, образность, когда русское слово и драматургия — на первом месте. А первая редакция, которую мы играем, — острая, сложная, неожиданная. Там и гротеск, и вальсовость, и вдруг вагнеровские объемы оркестра, и совершенно сумасшедшая лирика. Для меня это уникальная музыка", – рассказал Ульянов.