Рейтинг@Mail.ru
Главная советская опера: Шостакович в музтеатре на Большой Дмитровке - РИА Новости, 21.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/premeramamt-2082041523.html
Главная советская опера: Шостакович в музтеатре на Большой Дмитровке
Главная советская опера: Шостакович в музтеатре на Большой Дмитровке - РИА Новости, 21.03.2026
Главная советская опера: Шостакович в музтеатре на Большой Дмитровке
В год 120-летия со дня рождения Дмитрия Шостаковича в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) ставят его оперу "Леди Макбет... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T12:00:00+03:00
2026-03-21T12:00:00+03:00
культпоход
дмитрий шостакович
александр титель
музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко
владимир немирович-данченко
театр
развлечения
музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2082040191_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_716c2bbaff2fbca68af43029e4ad97d8.jpg
https://ria.ru/20260221/teatr-2075979465.html
https://ria.ru/20251202/mamtpremera-2059117819.html
https://ria.ru/20250911/mamtnovyysenzon-2041169104.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2082040191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca2d49a5f69d4ad729e94fe4b7f8b511.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
культпоход, дмитрий шостакович, александр титель, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, владимир немирович-данченко, театр, развлечения, музыка, москва, михайловский театр, санкт-петербург
Культпоход, Дмитрий Шостакович, Александр Титель, Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Владимир Немирович-Данченко, Театр, Развлечения, Музыка, Москва, Михайловский театр, Санкт-Петербург
Главная советская опера: Шостакович в музтеатре на Большой Дмитровке

Премьера оперы "Леди Макбет Мценского уезда" Шостаковича в Москве

© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Александр ИванишинОпера Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"
Опера Шостаковича Леди Макбет Мценского уезда - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Александр Иванишин
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
В год 120-летия со дня рождения Дмитрия Шостаковича в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) ставят его оперу "Леди Макбет Мценского уезда". Премьерные показы – 20, 21 и 22 марта, второй блок – 6 и 7 мая. Авторы нового спектакля, используя лаконичные декорации, постарались достичь максимального эффекта: это не условный, а очень правдивый театр. Подробности – в материале РИА Новости.
Обращение к "Леди Макбет Мценского уезда" для Музыкального театра на Большой Дмитровке не случайно – именно под руководством Немировича-Данченко эта партитура была поставлена впервые в Москве. Опера еще молодого композитора Шостаковича стала поистине эпохальной для истории советской музыки. В 1934 году ее поставили сначала на сцене Ленинградского Малого оперного театра (сегодня это Михайловский театр – прим. ред.) и через день в Москве под названием "Катерина Измайлова". Вскоре прошли премьеры в ряде европейских и американских городов, и везде спектаклю сопутствовал успех.
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Александр ИванишинОпера Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"
Опера Шостаковича Леди Макбет Мценского уезда
Опера Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Александр Иванишин
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Александр ИванишинОпера Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"
Опера Шостаковича Леди Макбет Мценского уезда
Опера Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Александр Иванишин
2 из 2
Опера Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Александр Иванишин
1 из 2
Опера Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Александр Иванишин
2 из 2
Два года спустя на спектакль Большого театра пришел Сталин со свитой. Вождю опера не понравилась, и страшная реакция не заставила себя ждать: через два дня в "Правде" появилась редакционная статья без указания автора "Сумбур вместо музыки", в которой произведение Шостаковича было названо "антинародным" и "формалистическим". Через три месяца появилась последовала еще одна публикация в том же издании, которая критиковала уже его балет "Светлый ручей". Дальше, подобно лавине, последовала целая волна публикаций, это была настоящая травля. Спектакль, естественно, убрали из репертуара советских театров, а Шостакович больше не написал ни одной оперы.
История "Леди Макбет Мценского уезда" стала темой многочисленных исследований и размышлений. О причинах такого гнева главы государства сегодня можно только догадываться. Художественный руководитель Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, режиссер Александр Титель уверен, что партитура Шостаковича во многом отражала дух времени: излет авангарда 1920-х и уже сгущавшиеся над искусством "сумерки" 1930-х.
«

"Тенденция к "закручиванию гаек" практически во всех областях жизни государства и общества к 1934 году уже была видна и слышна. А у Шостаковича слух гения. Художник всегда живет в своей эпохе: в политике и экономике, в идеологии, искусстве и культуре. Это время, когда в Европе Берг сочиняет "Лулу", а на другом полушарии Гершвин – "Порги и Бесс". В "Леди Макбет Мценского уезда" также есть некие черты национальной ментальности, сфокусированные временем, жестоким и в то же время пафосным. Сгусток всего. Жестокость, невежество, мощь характера, страсть – мне кажется, все это там есть. А Шостакович все видел, слышал и понимал", – рассказал в интервью РИА Новости Титель.

В 1955 году руководство Ленинградского Малого оперного театра попыталось добиться разрешения в Министерстве культуры на возобновление спектакля. Так Шостакович начал работу над второй редакцией: многие острые выражения из текста либретто исчезли, переделаны были некоторые оркестровые моменты. Вернуть спектакль на сцену смогли лишь в 1963 году в Москве под названием "Катерина Измайлова". Премьера второй редакции состоялась в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Кстати, через три года был даже снят фильм-опера с Галиной Вишневской в главной партии.
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Александр ИванишинОпера Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"
Опера Шостаковича Леди Макбет Мценского уезда
Опера Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Александр Иванишин
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Александр ИванишинОпера Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"
Опера Шостаковича Леди Макбет Мценского уезда
Опера Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Александр Иванишин
2 из 2
Опера Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Александр Иванишин
1 из 2
Опера Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Александр Иванишин
2 из 2
В год 120-летия со дня рождения Шостаковича в театре на Большой Дмитровке для новой постановки выбрали первую редакцию – по словам музыкального руководителя спектакля и дирижера Федора Леднева, более "дерзкую". По этой партитуре можно в полной мере нарисовать себе портрет молодого Шостаковича.
«

"Он – молодой гений, уже признанный многими музыкантами и почитателями. Вундеркинд, который взялся за огромную оперу, совершенно без оглядки. И, насколько я могу судить по документам, которые изучал, взялся он за эту работу с большим энтузиазмом", – объясняет дирижер.

По сути, отмечает Леднев, это была попытка создать в новых условиях, в новом обществе большую национальную оперу, оперно-психологическую драму.
«

"Шостакович говорил о том, что замышляет трилогию из опер о судьбе женщины. Это могло бы стать советским аналогом "Кольца нибелунга". Но аналогом не мифологическим, а социально-героическим. Надо понимать, что во время работы над "Леди Макбет Мценского уезда" он был молодым, влюбленным и бесконечно влюбляющимся", – говорит Леднев.

© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Александр ИванишинОпера Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"
Опера Шостаковича Леди Макбет Мценского уезда
Опера Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Александр Иванишин
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Александр ИванишинОпера Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"
Опера Шостаковича Леди Макбет Мценского уезда
Опера Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Александр Иванишин
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Александр ИванишинОпера Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"
Опера Шостаковича Леди Макбет Мценского уезда
Опера Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Александр Иванишин
3 из 3
Опера Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Александр Иванишин
1 из 3
Опера Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Александр Иванишин
2 из 3
Опера Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Александр Иванишин
3 из 3
Главные партии в грядущей премьере репетируют два состава солистов. По словам Елены Гусевой, которая готовит партию Катерины Львовны, в этой опере драматургия выходит на первый план.
«

"Катерина — персонаж сложный, но Александр Борисович Титель нам все время говорит: не играйте слабую, не играйте размазню. Даже в отрицательном персонаже мы должны находить свет — то, за что мы ее любим, за что жалеем, за что понимаем. У Лескова Катерина жестче, хладнокровнее. А у Шостаковича она очеловечена, он писал ее именно как влюбленную молодую женщину. Самое сложное в этой партии — даже не вокал, а драматургия. Показать развитие: как из юной особы, задыхающейся в гнетущей атмосфере купеческого дома, где свекор следит за каждым шагом, она превращается в ту, которая решается на страшное", – отмечает певица.

Параллельно с ней эту партию готовит к премьере Александра Зотова.
Рядом с Катериной – Сергей. Эту партию репетируют Нажмиддин Мавлянов и Николай Ерохин.
«

"Чем больше я учу эту партию, тем больше восхищаюсь гениальностью Шостаковича. Его музыка звучит абсолютно современно. В этой опере слышны отголоски Мусоргского, Малера, даже Римского-Корсакова, но при этом сразу узнается его неповторимый стиль. Каждый раз, когда стою за кулисами и слушаю оркестр, испытываю настоящий восторг", – делится Мавлянов.

Его герой, как и Катерина, персонаж сложный, которого певец пытается понять и открыть для себя.
«

"Для меня Сергей — персонаж неоднозначный. С одной стороны, он хитрый, способный, использует свою красоту и ум, чтобы выжить. С другой — я не могу его оправдать, разве только заглянуть в детство. Наверняка его много били, он рос в условиях социального неравенства. Но выбор он сделал сам. В опере это осознанный шаг взрослого человека, и этот путь его губит", – говорит Мавлянов.

© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Александр ИванишинОпера Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"
Опера Шостаковича Леди Макбет Мценского уезда - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Александр Иванишин
Опера Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"
Третий главный персонаж оперы – Борис Тимофеевич. Эту партию репетируют Дмитрий Ульянов и Феликс Кудрявцев.
«

"Шостакович для меня в некотором смысле продолжатель Мусоргского. Та же речитативность, образность, когда русское слово и драматургия — на первом месте. А первая редакция, которую мы играем, — острая, сложная, неожиданная. Там и гротеск, и вальсовость, и вдруг вагнеровские объемы оркестра, и совершенно сумасшедшая лирика. Для меня это уникальная музыка", – рассказал Ульянов.

Аскетичное сценическое решение Владимира Арефьева (он же и художник по костюмам) выводит на первый план музыку. Перед нами предстает настоящая человеческая драма, воплощенная в одной из главных опер ХХ столетия, – "Леди Макбет Мценского уезда" Шостаковича.
КультпоходДмитрий ШостаковичАлександр ТительМузыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-ДанченкоВладимир Немирович-ДанченкоТеатрРазвлеченияМузыкаМоскваМихайловский театрСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала