© СК России Следственные действия в рамках уголовного дела об убийстве подростка в Санкт-Петербурге

В Петербурге арестовали обвиняемую в подстрекательстве к убийству подростка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Семнадцатилетнюю девушку, обвиняемую в подстрекательстве к убийству 17-летнего юноши в Санкт-Петербурге, заключили под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетней, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частями 4, 5 статьи 33 - частью 1 статьи 105 УК РФ . Срок меры - 19 мая 2026 года", - говорится в сообщении

Как сообщает пресс-служба, следствие полагает, что именно она склонила 16-летнего подростка к совершению убийства 17-летнего юноши путем уговоров и передала ему нож. Кроме того, из ходатайства следует, что именно девушка уговорила подростка вернуться на место убийства, расчленить труп 17-летнего юноши и закопать.

Ранее сообщалось, что по этому уголовному делу был задержан 16-летний подросток, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, 19 марта недалеко от железнодорожной станции Кондакопшино в Пушкинском районе Санкт-Петербурга было обнаружено тело 17-летнего юноши с признаками насильственной смерти.

Установлено, что 16 марта фигуранты по ранее оговоренному плану, под надуманным предлогом позвали бывшего знакомого девушки на встречу. Юноша прибыл на железнодорожную станцию, где встретился с подозреваемыми. У них произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес удары ножом по телу 17-летнего юноши. После совершенного преступления подросток попытался скрыть тело.