16:22 21.03.2026
В Петербурге арестовали обвиняемую в подстрекательстве к убийству подростка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081698351_152:0:1049:673_1920x0_80_0_0_1a5c8504e74f992c82ce32cd6257a457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© СК РоссииСледственные действия в рамках уголовного дела об убийстве подростка в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Семнадцатилетнюю девушку, обвиняемую в подстрекательстве к убийству 17-летнего юноши в Санкт-Петербурге, заключили под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетней, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частями 4, 5 статьи 33 - частью 1 статьи 105 УК РФ. Срок меры - 19 мая 2026 года", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба, следствие полагает, что именно она склонила 16-летнего подростка к совершению убийства 17-летнего юноши путем уговоров и передала ему нож. Кроме того, из ходатайства следует, что именно девушка уговорила подростка вернуться на место убийства, расчленить труп 17-летнего юноши и закопать.
Ранее сообщалось, что по этому уголовному делу был задержан 16-летний подросток, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, 19 марта недалеко от железнодорожной станции Кондакопшино в Пушкинском районе Санкт-Петербурга было обнаружено тело 17-летнего юноши с признаками насильственной смерти.
Установлено, что 16 марта фигуранты по ранее оговоренному плану, под надуманным предлогом позвали бывшего знакомого девушки на встречу. Юноша прибыл на железнодорожную станцию, где встретился с подозреваемыми. У них произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес удары ножом по телу 17-летнего юноши. После совершенного преступления подросток попытался скрыть тело.
По ходатайству следствия 16-летний подросток был заключен под стражу на два месяца.
