Путин внимательно относится к победам российских спортсменов, заявил Песков - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
23:05 21.03.2026
Путин внимательно относится к победам российских спортсменов, заявил Песков
Поздравление спортсменов с победами является устоявшейся практикой для президента России Владимира Путина, он относится к этому очень внимательно, сообщил... РИА Новости Спорт, 21.03.2026
Россия, Италия, Милан, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Паралимпийские игры
Путин внимательно относится к победам российских спортсменов, заявил Песков

Песков заявил, что Путин внимательно относится к поздравлениям спортсменам

Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Поздравление спортсменов с победами является устоявшейся практикой для президента России Владимира Путина, он относится к этому очень внимательно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Конечно, всех призеров он (Путин - ред.) поздравлял телеграммой. Это такая устоявшаяся практика, и президент к этому очень внимательно относится", - сказал Песков ИС "Вести".
Путин наградил российских чемпионов Паралимпийских игр в Италии орденами Дружбы в Кремле 19 марта за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
