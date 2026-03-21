Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:09 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/patel-2082087684.html
Директор ФБР обвинил российских хакеров во взломе аккаунтов в Signal
Директор ФБР обвинил российских хакеров во взломе аккаунтов в Signal
технологии
сша
кэш патель
фбр
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000720287_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_5959ef87e4303993297133c9b1366635.jpg
https://ria.ru/20260122/fbr-2069677085.html
https://ria.ru/20260218/khakery-2075106359.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000720287_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_497fc4ed52cefa3998e43e658cd14c19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Директор ФБР обвинил российских хакеров во взломе аккаунтов в Signal

Глава ФБР Патель заявил о якобы связанных с Россией хакерах, взломавших Signal

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГлава ФБР Кэш Патель
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Глава ФБР Кэш Патель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Директор ФБР Кэш Патель выступил с бездоказательными обвинениями в адрес российских спецслужб, приписав хакерам, которые якобы с ними связаны, взломы аккаунтов американских чиновников военных и журналистов в мессенджере Signal.
"ФБР выявило киберпреступников, связанных с российскими спецслужбами, которые атакуют пользователей коммерческих мессенджеров, включая Signal. Данная кампания направлена против лиц, представляющих высокую разведывательную ценность, среди которых действующие и бывшие официальные лица США, военнослужащие, политические деятели и журналисты", - написал Патель в соцсети X.
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Патель оценил работу ФБР в первый год президентства Трампа
22 января, 18:54
По словам Пателя, взлом тысяч аккаунтов якобы позволил злоумышленникам читать переписку, красть контакты и рассылать фишинговые письма от имени жертв.
При этом Патель не раскрыл ни имен конкретных лиц, ни названий группировок, причастных к этим взломам, а также не представил никаких доказательств, подтверждающих его обвинения.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Хакеры придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram
18 февраля, 06:17
 
ТехнологииСШАКэш ПательФБРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала