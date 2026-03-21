https://ria.ru/20260321/patel-2082087684.html
Директор ФБР обвинил российских хакеров во взломе аккаунтов в Signal
Директор ФБР Кэш Патель выступил с бездоказательными обвинениями в адрес российских спецслужб, приписав хакерам, которые якобы с ними связаны, взломы аккаунтов... РИА Новости, 21.03.2026
технологии
сша
кэш патель
фбр
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000720287_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_5959ef87e4303993297133c9b1366635.jpg
https://ria.ru/20260122/fbr-2069677085.html
https://ria.ru/20260218/khakery-2075106359.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000720287_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_497fc4ed52cefa3998e43e658cd14c19.jpg
Глава ФБР Патель заявил о якобы связанных с Россией хакерах, взломавших Signal
ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Директор ФБР Кэш Патель выступил с бездоказательными обвинениями в адрес российских спецслужб, приписав хакерам, которые якобы с ними связаны, взломы аккаунтов американских чиновников военных и журналистов в мессенджере Signal.
"ФБР
выявило киберпреступников, связанных с российскими спецслужбами, которые атакуют пользователей коммерческих мессенджеров, включая Signal. Данная кампания направлена против лиц, представляющих высокую разведывательную ценность, среди которых действующие и бывшие официальные лица США
, военнослужащие, политические деятели и журналисты", - написал Патель
в соцсети X
.
По словам Пателя, взлом тысяч аккаунтов якобы позволил злоумышленникам читать переписку, красть контакты и рассылать фишинговые письма от имени жертв.
При этом Патель не раскрыл ни имен конкретных лиц, ни названий группировок, причастных к этим взломам, а также не представил никаких доказательств, подтверждающих его обвинения.