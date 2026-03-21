Директор ФБР обвинил российских хакеров во взломе аккаунтов в Signal

ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Директор ФБР Кэш Патель выступил с бездоказательными обвинениями в адрес российских спецслужб, приписав хакерам, которые якобы с ними связаны, взломы аккаунтов американских чиновников военных и журналистов в мессенджере Signal.

соцсети X. ФБР выявило киберпреступников, связанных с российскими спецслужбами, которые атакуют пользователей коммерческих мессенджеров, включая Signal. Данная кампания направлена против лиц, представляющих высокую разведывательную ценность, среди которых действующие и бывшие официальные лица США , военнослужащие, политические деятели и журналисты", - написал Патель

По словам Пателя, взлом тысяч аккаунтов якобы позволил злоумышленникам читать переписку, красть контакты и рассылать фишинговые письма от имени жертв.