Врачи не выявили перелома у потерявшего сознание на поле игрока "Ахмата"

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Первый осмотр не выявил у потерявшего во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) защитника "Ахмата" Мирослава Богосаваца перелома костей лица, сообщает пресс-служба грозненского футбольного клуба.

В субботу "Ахмат" дома обыграл "Ростов" со счетом 1:0 в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. На 47-й минуте игрок "Ростова" Андрей Лангович столкнулся с Богосавацем и попал коленом по лицу. В результате столкновения футболист "Ахмата" потерял сознание. После оказания медицинской помощи спортсмен пришел в себя и покинул поле на реанимационной машине.