https://ria.ru/20260321/osmotr-2082157084.html
Врачи не выявили перелома у потерявшего сознание на поле игрока "Ахмата" - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
Первый осмотр не выявил у потерявшего во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) защитника "Ахмата" Мирослава Богосаваца перелома костей лица, сообщает... РИА Новости Спорт, 21.03.2026
2026-03-21T17:01:00+03:00
футбол
спорт
российская премьер-лига (рпл)
ахмат
мирослав богосавац
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/15/2082151626_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_7a294afec22f3d8aa5de6811aebcad81.jpg
https://ria.ru/20260321/futbol-2082155670.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/15/2082151626_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_b4bdc8ae64b5a0928d1f37ad9454f4e3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Врачи не выявили перелома костей лица у футболиста "Ахмата" Богосаваца
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Первый осмотр не выявил у потерявшего во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) защитника "Ахмата" Мирослава Богосаваца перелома костей лица, сообщает пресс-служба грозненского футбольного клуба.
В субботу "Ахмат" дома обыграл "Ростов" со счетом 1:0 в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. На 47-й минуте игрок "Ростова" Андрей Лангович столкнулся с Богосавацем и попал коленом по лицу. В результате столкновения футболист "Ахмата" потерял сознание. После оказания медицинской помощи спортсмен пришел в себя и покинул поле на реанимационной машине.
"Зашили губу, есть сотрясение. Ждем компьютерную томографию. Других новостей нет. По первому осмотру врачей кости целы", - заявила пресс-служба "Ахмата" РИА Новости.
", набрав 30 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ
.