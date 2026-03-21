Врачи не выявили перелома у потерявшего сознание на поле игрока "Ахмата" - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
16:06 21.03.2026 (обновлено: 17:01 21.03.2026)
Врачи не выявили перелома у потерявшего сознание на поле игрока "Ахмата"
Врачи не выявили перелома у потерявшего сознание на поле игрока "Ахмата" - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
Врачи не выявили перелома у потерявшего сознание на поле игрока "Ахмата"
Первый осмотр не выявил у потерявшего во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) защитника "Ахмата" Мирослава Богосаваца перелома костей лица, сообщает... РИА Новости Спорт, 21.03.2026
2026-03-21T16:06:00+03:00
2026-03-21T17:01:00+03:00
футбол
спорт
российская премьер-лига (рпл)
ахмат
мирослав богосавац
спорт, российская премьер-лига (рпл), ахмат, мирослав богосавац
Футбол, Спорт, Российская премьер-лига (РПЛ), Ахмат, Мирослав Богосавац
Врачи не выявили перелома у потерявшего сознание на поле игрока "Ахмата"

Врачи не выявили перелома костей лица у футболиста "Ахмата" Богосаваца

© РИА Новости / Александр ВильфМирослав Богосавац
Мирослав Богосавац - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Мирослав Богосавац. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Первый осмотр не выявил у потерявшего во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) защитника "Ахмата" Мирослава Богосаваца перелома костей лица, сообщает пресс-служба грозненского футбольного клуба.
В субботу "Ахмат" дома обыграл "Ростов" со счетом 1:0 в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. На 47-й минуте игрок "Ростова" Андрей Лангович столкнулся с Богосавацем и попал коленом по лицу. В результате столкновения футболист "Ахмата" потерял сознание. После оказания медицинской помощи спортсмен пришел в себя и покинул поле на реанимационной машине.
"Зашили губу, есть сотрясение. Ждем компьютерную томографию. Других новостей нет. По первому осмотру врачей кости целы", - заявила пресс-служба "Ахмата" РИА Новости.
Ахмат", набрав 30 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
ФутболСпортРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)АхматМирослав Богосавац
 
