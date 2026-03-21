https://ria.ru/20260321/ormuz-2082103954.html
Блокада Ираном Ормузского пролива, вызванная атакой США и Израиля на Тегеран, грозит обрушить мировой энергетический рынок, рассказала РИА Новости кандидат...
в мире
иран
ормузский пролив
тегеран (город)
моджтаба хаменеи
российская академия наук
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080009726_0:0:2046:1152_1920x0_80_0_0_94b93f7a72c67ed3694cc8bed492f0e5.jpg
https://ria.ru/20260321/tramp-2082088701.html
https://ria.ru/20260320/iran-2081859048.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080009726_0:0:1826:1369_1920x0_80_0_0_af5b01ecc0a8f2627592564a96025d04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В РАН рассказали о возможных последствиях эскалации в Ормузском проливе
РИА Новости: Федорова заявила, что блокада Ормуза может обрушить энергорынок
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Блокада Ираном Ормузского пролива, вызванная атакой США и Израиля на Тегеран, грозит обрушить мировой энергетический рынок, рассказала РИА Новости кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения (ИВ) РАН Ирина Федорова.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
. Вследствие этого практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив
, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
.
"Блокада (Ормузского пролива – ред.) грозит обрушить весь мировой рынок энергоносителей и уже привела к росту цен на нефть свыше 100 долларов за баррель. Ну а любая угроза будет отражаться на потребителях по всему миру. И поэтому, конечно, при полной блокировке пролива, будет угроза того, что великие державы будут втянуты в затяжной конфликт", - сказала Федорова.
Около 20-30% всех морских поставок энергоносителей идет через Ормузский пролив, который часто называют "бутылочным горлышком", и "закупорить" его в силах Тегерана, объяснила она.
"Недаром недавно избранный новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи
заявил в своем первом же обращении к нации, что Ормузский пролив должен и дальше находиться под полным контролем Тегерана, и это является рычагом Ирана для выгодного для него решения конфликта на Ближнем Востоке", - подытожила Федорова.