Главный онколог Минздрава рассказал, сможет ли человечество победить рак

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мировая наука пока не готова победить рак, однако создаются инновационные подходы лечения, которые снижают смертность и увеличивают продолжительность жизни пациентов с злокачественными новообразованиями, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

"Мировая наука стоит не на пороге окончательной победы, а на этапе глубокого понимания молекулярной природы опухолей. А это уже совсем другой подход к лечению злокачественного процесса. И если эта тенденция сохранится, то в ближайшие годы мы будем видеть дальнейшее снижение смертности и рост продолжительности жизни пациентов", - сказал Каприн

Он добавил, что онкология как наука развивается очень быстро и становится все более мультидисциплинарной.

"Рак - это не одно заболевание, а сотни различных нозологий с разной биологией и разным поведением. Поэтому говорить, что рак когда-то будет полностью побежден, некорректно", - пояснил онколог.