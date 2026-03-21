Главный онколог Минздрава рассказал, сможет ли человечество победить рак - РИА Новости, 21.03.2026
03:08 21.03.2026
Главный онколог Минздрава рассказал, сможет ли человечество победить рак
Главный онколог Минздрава рассказал, сможет ли человечество победить рак - РИА Новости, 21.03.2026
Главный онколог Минздрава рассказал, сможет ли человечество победить рак
Мировая наука пока не готова победить рак, однако создаются инновационные подходы лечения, которые снижают смертность и увеличивают продолжительность жизни... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T03:08:00+03:00
2026-03-21T03:08:00+03:00
россия
андрей каприн
российская академия наук
общество
здоровье - общество
онкология
россия
Дарья Буймова
Дарья Буймова
россия, андрей каприн, российская академия наук, общество, здоровье - общество, онкология
Россия, Андрей Каприн, Российская академия наук, Общество, Здоровье - Общество, Онкология
Главный онколог Минздрава рассказал, сможет ли человечество победить рак

РИА Новости: академик Каприн заявил, что мировая наука не готова победить рак

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мировая наука пока не готова победить рак, однако создаются инновационные подходы лечения, которые снижают смертность и увеличивают продолжительность жизни пациентов с злокачественными новообразованиями, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
"Мировая наука стоит не на пороге окончательной победы, а на этапе глубокого понимания молекулярной природы опухолей. А это уже совсем другой подход к лечению злокачественного процесса. И если эта тенденция сохранится, то в ближайшие годы мы будем видеть дальнейшее снижение смертности и рост продолжительности жизни пациентов", - сказал Каприн.
Он добавил, что онкология как наука развивается очень быстро и становится все более мультидисциплинарной.
"Рак - это не одно заболевание, а сотни различных нозологий с разной биологией и разным поведением. Поэтому говорить, что рак когда-то будет полностью побежден, некорректно", - пояснил онколог.
По его словам, сейчас все движется к тому, чтобы все больше форм рака становились либо излечимыми на ранних стадиях, либо хроническими и управляемыми на поздних.
РоссияАндрей КапринРоссийская академия наукОбществоЗдоровье - ОбществоОнкология
 
 
