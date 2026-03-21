Сработало, но не так. Война в Иране вызвала неожиданный эффект

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Нефть продолжает дорожать, несмотря на все усилия Вашингтона сдержать цены. Иран каждый день зарабатывает сотни миллионов долларов. Изоляционная политика явно провалилась, а к восстановлению международных отношений готовы далеко не все. Удастся ли Западу избежать энергетического кризиса — в материале РИА Новости.

Полный провал

Котировки держатся выше 100 долларов за баррель, и Тегеран получает 140 миллионов долларов в сутки, пишет FT. Из-за проблем с логистикой другие ближневосточные производители, не имея возможности хранить сырую нефть, были вынуждены резко снизить добычу. Это еще один фактор, толкающий цены вверх.

Чтобы избежать дестабилизации мирового рынка, США не препятствуют "теневым" поставкам Ирана. "Их корабли уже выходят в море, и мы это позволили", — сообщил министр финансов Скотт Бессент.

© REUTERS / Hamad I Mohammed Военнослужащий ВМС США в Ормузском проливе

Подобную тактику применяли и по отношению к России с 2022-го, напоминает инвестиционный советник в реестре Банка России и партнер Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Варфоломеев.

Находящуюся на танкерах в море иранскую нефть (около 140 миллионов баррелей) в ближайшее время выведут из-под санкций, сказал Бессент эфире телеканала Fox Business. Таким образом Вашингтон надеется регулировать не только цены, но и направление торговли.

Пока сырье отправляется в Китай со скидкой. С отменой ограничений цены вырастут до рыночных, и топливо получат Малайзия, Сингапур, Индонезия, Япония, Индия, пояснил министр.

В долгосрочной же перспективе США собираются решать вопрос силой: призывают союзников направить военные корабли в Ормузский пролив. Европейцы пока к этому не готовы, поэтому американцы рассчитывают на японцев. От поставок из Персидского залива они зависят на 95 процентов, напомнил Бессент. К тому же, по его словам, их флот располагает лучшими минными тральщиками.

Все средства хороши

Международное энергетическое агентство (МЭА) согласилось высвободить из стратегических запасов 400 миллионов баррелей нефти для сглаживания ценового скачка. Однако это эквивалентно лишь 20 дням транзита через Ормузский пролив, отмечает Варфоломеев.

В Германии предложили ужесточить контроль над внутренними ценами, в том числе на АЗС. При каждом повышении станут требовать объективного обоснования. Однако, как показал опрос, пишет Bild, большинство немцев считает эти меры неэффективными. Люди предпочли бы снижение доли налогов и сборов в цене бензина, которая в 2025-м в среднем составляла 64 процента. Да и аналитики говорят, что инициатива правительства не поможет.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц

В Швейцарии сохраняют спокойствие. "Мы видим подорожание бензина, дизельного топлива и мазута, что нормально в подобных ситуациях. Никаких мер не планируется. <...> В крайнем случае государство может уменьшить налоги на дизельное топливо и бензин — на это приходится около половины цены", — сообщил официальный представитель крупнейшего торгового союза импортеров жидкого топлива государства Avenergy Ули Бамерт.

Франция обозначит свое присутствие в Ормузском проливе только после завершения конфликта, утверждает Financial Times. Высвобождать резервы для поддержки внутреннего рынка смысла не имеет, уточнил министр финансов Ролан Лескюр в интервью CNBC. Долговременного эффекта это не даст, единственный способ ослабить ценовое давление — стабилизация на Ближнем Востоке.

Эксперты считают наиболее оправданным комбинированный подход, сочетающий краткосрочные антикризисные инструменты со структурными реформами.

"К первым относятся временные ценовые потолки на розничное топливо, снижение акцизов и НДС, как это рассматривает Швейцария, а также прямые субсидии энергоемким отраслям. Среднесрочную устойчивость обеспечивают механизмы долгосрочных контрактов, ослабляющие зависимость от спотовой волатильности, и реформы сетевых тарифов. В долгосрочной перспективе ключевым фактором остается диверсификация поставок и ускоренное развертывание возобновляемых источников энергии", — перечисляет заместитель директора АНО "Центр развития законодательства", член экспертного клуба "Дигория" Дмитрий Матюшенков. Изолированное применение отдельных мер не решает системных проблем энергобезопасности, а лишь создает рыночные искажения, подчеркивает он.

Главное — принципы

Тем не менее в ЕС не готова восстанавливать торговые отношения с наиболее удобным поставщиком критических ресурсов — Россией. Вместо этого там набирает обороты топливный туризм. Официальный представитель крупнейшей ассоциации автомобилистов Швейцарии Touring Club Suisse Марко Вёлфли отмечает повышенную активность на заправочных станциях в приграничной зоне между Швейцарией и Германией: пытаясь сэкономить на бензине, немцы едут к соседям, но цены растут и там.

"В последние две недели наблюдается значительное подорожание бензина и дизельного топлива. По данным радара цен на бензин TCS, бензин (неэтилированный 95-й) прибавил в среднем 3,7 процента с 28 февраля по 9 марта. Дизель — 8,6 процента", — привел Вёлфли статистику.

© REUTERS / Essam Al-Sudani Рабочий на нефтяном месторождении Румайла в Ираке

Даже в условиях глобального энергетического кризиса ЕС воспринимает любое ослабление санкций как удар по авторитету и победу Москвы, говорит Варфоломеев. "Основная ставка Европы — возобновляемая энергетика, но и тут не избежать зависимости, правда, уже технологической", — добавляет он.

Менее принципиальные США приостановили санкции, как только того потребовала экономическая ситуация. Другие страны тоже присматриваются к такому подходу. В частности, правительство и нефтепереработчики Южной Кореи всерьез изучают возможность сотрудничества с Москвой. Топ-менеджеры крупнейших нефтеперерабатывающих компаний страны — SK Energy, GS Caltex, S-Oil и HD Hyundai Oilbank — с 13 марта ведут переговоры с местным Министерством торговли, промышленности и энергетики, сообщает издание "Хангук Кёнчжэ".