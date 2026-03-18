СМИ: Южная Корея рассматривает возможность импорта российской нефти - РИА Новости, 18.03.2026
16:11 18.03.2026
СМИ: Южная Корея рассматривает возможность импорта российской нефти
СМИ: Южная Корея рассматривает возможность импорта российской нефти
В мире, Южная Корея, США, Вашингтон (штат), Hyundai Creta
СМИ: Южная Корея рассматривает возможность импорта российской нефти

Южная Корея обсуждает возможность импорта российской нефти

Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
СЕУЛ, 18 мар - РИА Новости. Правительство Южной Кореи и нефтеперерабатывающая отрасль рассматривают возможность импорта российской нефти на фоне угрозы нехватки поставок, сообщает южнокорейское издание "Хангук Кёнчжэ" со ссылкой на источники.
По данным газеты, власти и крупнейшие нефтеперерабатывающие компании страны обсуждают такие меры, поскольку последний танкер с нефтью, вышедший до закрытия Ормузского пролива, должен прибыть только на следующей неделе, и необходимо срочно обеспечить новые источники поставок.
"Правительство и нефтеперерабатывающая отрасль рассматривают возможность импорта российской нефти", - пишет газета.
Как отмечает издание, высокопоставленные руководители четырех крупнейших нефтеперерабатывающих компаний - SK Energy, GS Caltex, S-Oil и HD Hyundai Oilbank - с 13 марта в течение трёх дней проводили совещания с министерством торговли, промышленности и энергетики, где обсуждали возможность закупки нефти из РФ.
По информации "Хангук Кёнчжэ", обсуждение стало возможным после того, как правительство США временно сняло ограничения на покупку российской нефти.
Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
Как пишет газета, решение рассматривать "карту российской нефти" свидетельствует о серьёзности ситуации с поставками. По оценкам, чтобы покрыть внутренний спрос, нефтеперерабатывающим компаниям может потребоваться сократить экспортные поставки почти на 80%. В этом случае компаниям, вероятно, придётся объявить зарубежным партнёрам форс-мажор.
В то же время ранее южнокорейское правительство сообщило, что достигло договоренности с ОАЭ о приоритетных поставках дополнительно 18 миллионов баррелей нефти.
Ранее РИА Новости, проанализировав онлайн-комментарии, сообщало, что жители Южной Кореи требуют от правительства отказаться от санкций и начать закупать российскую нефть, возмущаясь упущенной выгодой на фоне дорожающего топлива.
