В Москве промывают элементы дорожно-транспортной инфраструктуры после зимы

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы промывают элементы дорожно-транспортной инфраструктуры после зимы, очищают дорожные знаки, информационные щиты вдоль дорог, барьерные ограждения и шумозащитные экраны, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства на платформе Мах.

