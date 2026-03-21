КИШИНЕВ, 21 мар — РИА Новости. Авторы нового молдавского учебника по истории для 9-х классов оскорбляют образ советских солдат, огульно обвиняя их в "насилии и зверствах", а также игнорируя тот факт, что в их рядах были и молдаване, выяснило РИА Новости, изучив пособие.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи тем, что в молдавских учебниках для 12-х классов "История румын" присутствует героизация нацизма. Еврейская община Молдавии настаивала на изъятии учебников и даже готова была профинансировать их переиздание, но Министерство образования страны от этого отказалось. Теперь проблема выявлена не только в учебнике для выпускных классов, но и в учебниках для девятиклассников.
В учебнике по истории Молдавии оскорбляют освободителей Берлина
9 мая 2025, 05:35
Необъективность учебника стала заметна в разделе, который рассказывает о военных преступлениях. Авторы довольно скромно отметили потери Советского Союза, даже не упомянув о блокаде Ленинграда. Вместо этого они решили наравне с холокостом разместить информацию о "военных преступлениях членов Антигитлеровской коалиции", к которым отнесли воздушные налеты на Дрезден и Гамбург, а также применение ядерных бомб в Хиросиме и Нагасаки. В этом же разделе отмечают, что "солдаты Красной армии совершали многочисленные насилия и зверства в отношении гражданского населения" на территории различных стран. Они с жестокими подробностями описывают один из случаев массового расстрела румынских жителей, при этом забыв указать источник подобной информации.
В качестве самостоятельной работы по теме урока школьникам предлагают высказать свое отношение к "зверствам советского тоталитарного режима".
"Тысячи молдаван принимали участие в штурме Берлина, сотни погибли и остались в немецкой земле навсегда, но их правнукам на уроках истории рассказывают, что предками нельзя гордиться", — прокомментировал РИА Новости текст учебника глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика, направленная на переписывание истории.
Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.