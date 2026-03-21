Жители Молдавии выступили против концерта Макаревича* и Вайкуле в Кишиневе

КИШИНЕВ, 21 мар — РИА Новости. Жители Молдавии высказываются против приезда певцов Андрея Макаревича* и Лаймы Вайкуле с концертом в Кишинев, по их мнению, эти артисты в годы своей популярности не баловали вниманием молдавских зрителей, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с комментариями жителей республики в соцсетях.

Совместный концерт Макаревича* и латвийской певицы Вайкуле запланирован на 24 апреля. Он был анонсирован больше месяца назад, за это время организаторы продали едва ли четверть всех билетов. Возможность увидеть артистов стоит от 29 до 115 долларов, зрителям обещают "уникальное шоу".

При этом жители Молдавии в комментариях под анонсом концерта в соцсетях высказывают негативное мнение о мероприятии.

"Раньше ими и не пахло в Молдавии, а сейчас катаются по бедным странам", "Судя по комментам, в Молдавии им рады только понаехавшие украинцы", "Лучше деньги раздать нищим (а не покупать на них билеты на концерт Макаревича*. — Прим. ред.)", — пишут жители Молдавии.

Авторы других комментариев тоже отмечают, что эти артисты в годы былой популярности не спешили давать концерты в Молдавии, а сейчас "потянулись на заработки".