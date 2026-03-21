Журова предположила, как российские паралимпийцы попали в базу "Миротворца"

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что еще двоих российских паралимпийцев включили в базу скандального украинского сайта "Миротворец" из-за обиды за медальное поражение сборной Украины на Паралимпийских играх 2026 года в Италии.

В ночь на субботу в базу сайта были внесены сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер. В пятницу в "Миротворец" попали еще пятеро российских паралимпийцев, участвовавших в Паралимпиаде-2026. На Играх выступавшие в усеченном составе россияне завоевали восемь золотых медалей, а значительно превосходившие их в количественном составе украинцы – три.