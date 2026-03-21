Журова предположила, как российские паралимпийцы попали в базу "Миротворца"

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что еще двоих российских паралимпийцев включили в базу скандального украинского сайта "Миротворец" из-за обиды за медальное поражение сборной Украины на Паралимпийских играх 2026 года в Италии.
В ночь на субботу в базу сайта были внесены сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер. В пятницу в "Миротворец" попали еще пятеро российских паралимпийцев, участвовавших в Паралимпиаде-2026. На Играх выступавшие в усеченном составе россияне завоевали восемь золотых медалей, а значительно превосходившие их в количественном составе украинцы – три.
"Это своеобразный план и пропаганда украинской стороны. Но мне грустно, потому что на Паралимпийских играх у украинцев была сильная команда. И если на Олимпийских играх им сложно попасть в медальную тройку, то на Паралимпиаде такие возможности открываются. И они ведь завоевали 19 медалей, но при этом только три золотые. Конечно, у нас был маленький состав, но они всегда с нами борются за высокие места", - сказала Журова.
"Для них это принципиально, поэтому сейчас наших паралимпийцев они включили в эту базу. Они считают, что если бы нас не было, то они точно были бы выше в командном зачете. И сейчас им надо отомстить России, они свои огрехи переносят на другую почву. Но это никоим образом не повлияет на наших спортсменов", - добавила собеседница агентства.
Паралимпийские игры проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. На счету команды Украины три золота, восемь серебра и восемь бронз, она стала седьмой в медальном зачете.